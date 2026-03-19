Crimson Desert: Tipps und Tricks, um deine Reise im Pywel-Bereich zu beginnen

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Crimson Desert ist hier! Auch wenn wir sicher sind, dass Sie es kaum erwarten können, endlich in Kliffs Abenteuer einzutauchen und die weite, offene Welt von Pywel zu erkunden, ist die Welt dieses Spiels gewaltig. Für manche ist das aufregend. Für andere ist das etwas einschüchternd. Wenn du zu letzterem Lager gehörst oder einfach Tipps zum Start deines Abenteuers brauchst, um die ersten Stunden etwas leichter zu machen, dann haben wir unten unsere Starttipps für neue Abenteurer in Crimson Desert.

Tipp #1: Bleib zu Beginn bei der Hauptquest

Immer wenn man zum ersten Mal ein Open-World-Spiel betritt, besteht sofort der Wunsch, vom Hauptweg abzuweichen und die Welt so zu erkunden, wie man sie sehen möchte. In vielen Spielen gibt es einen deutlichen Moment, in dem es sich so anfühlt, als würde es dich von der Führung lösen und dir die Erlaubnis geben, nach Belieben zu erkunden. Wenn man zum Beispiel in Red Dead Redemption 2 aus den Bergen herauskommt oder das Plateau in Breath of the Wild verlässt. Crimson Desert ist in dieser Hinsicht etwas anders, da die Hauptquest dich während deines gesamten Abenteuers begleitet. Es ermöglicht deine Erkundung mehr, als dass es etwas ist, das du tun kannst, sobald du mit der Offenheit der Welt fertig bist.

Daher können wir nur empfehlen, dass du selbst in den ersten zehn Stunden bei der Hauptquest bleibst, damit du dich an alle Mechaniken gewöhnst, die das Spiel dir entgegenwirft. Crimson Desert ist in jeder Hinsicht groß, und deshalb hilft es sehr, diesem Nordstern zu folgen, damit man sich nicht unvorbereitet und überfordert fühlt von dem, was in der Wildnis ist.

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Tipp #2: Überprüfe deine Knöpfe

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Im Ernst. Es mag dumm klingen, aber überprüfe deine Knöpfe, merke dir das Layout und erinnere dich ständig daran, dass es der Bumper ist, der dich heranzoomen und fokussieren lässt, nicht der Auslöser. Nehmen Sie es von einem Narren, der stundenlang im Spiel versehentlich Leute mit Pfeilen beschossen hat, indem er einen Abzug statt eines Bumpers gedrückt hielt, und dann genauso viel Zeit vor den Wachen davonlief. Es geht nicht nur darum, Trigger und Bumper zu vermischen. Bei so vielen Kräften, Angriffskombinationen und Menüs zur Verfügung ist es wichtig, doppelt oder vielleicht dreifach zu überprüfen, ob du das tust, was du vorhast – besonders in einer freundlichen Stadt. Schieße so viele Leute wie du willst in den gegnerischen Lagern, aber selbst dann solltest du vielleicht darauf achten, dass du richtig angreifst und nicht den rechten Stick zum Zielen drückst.

Tipp #3: Gib frühe Fertigkeitspunkte sinnvoll aus

Nachdem du viele Gegner in Crimson Desert besiegt hast, erhältst du Abyss-Artefakte. Im Gegensatz zum Levelsystem eines RPGs gibt dir dieses Spiel stattdessen Fertigkeitspunkte basierend darauf, wie viele Gegner du besiegen kannst, was bedeutet, dass diese Anfangs etwas spärlich sein können. Du hast auch von Anfang an viel Freiheit, wie du deine Fertigkeitspunkte ausgeben kannst, also nutze sie unbedingt sinnvoll. Wir empfehlen zu Beginn allgemeine Upgrades für Gesundheit und Ausdauer sowie das Aufwerten deiner Grundfähigkeiten. Gerade im Geisterbaum lohnt es sich, Punkte dafür auszugeben, deine Parier-, Ausweich- und andere Verteidigungsmechaniken zu verbessern, damit du früher härteren Gegnern begegnen kannst. Mach nicht zuerst die coolsten Moves, auch wenn sie sehr verlockend sind.

Tipp #4: Frühe Nebenquests geben Ausrüstung zum Ressourcensammeln

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Eines der besten Dinge an Crimson Desert ist, dass seine Welt so offen ist, dass man mehrere Lösungen für ein Problem finden kann. Wenn du ein Erz abbauen willst, könntest du wahrscheinlich in der Nähe eine Spitzhacke aufheben. Wenn du jedoch die Werkzeuge, die du brauchst, immer im Inventar haben willst, ist der einfachste Weg, die Wünsche der Stadtbewohner zu übernehmen, sobald du Hernand selbst betrittst. In diesen Quests lernst du außerdem, wie man ziemlich wichtige Dinge tut, wie Waffen und Ausrüstung aufzurüsten und an Aktivitäten teilzunehmen, die nicht nur das Töten von Bösewichten beinhalten. Da wir schon beim Thema Upgrades sind, solltest du unbedingt die nötigen Ressourcen mitnehmen, um Kliffs Grundschwert zu polieren. Es aufzurüsten ist der schnellste Weg, sich früh im Kampf stärker zu fühlen, und die Schwert-Schild-Kombination, die er beherrscht, ist der beste Weg, bis du später mit besserer Ausrüstung stärker bist.

Tipp #5: Gleiche das Inventar aus

Für ein Spiel, das dir Beute zuwirft, wie ein Dungeon Master, der seinen Lieblingsspieler am Tisch mit magischen Gegenständen überschüttet, hat Crimson Desert seltsamerweise ziemlich begrenzte Platzoptionen. Es war viel schlimmer, bevor ein schöner Pre-Launch-Patch mit 50 Inventarplätzen startete, aber selbst dann könnte es sein, dass dir schnell der Platz in Kliffs Rucksack ausgeht, wenn du alles aufnimmst, was du sehen kannst. Deshalb ist es wichtig, nur das zu nehmen und zu behalten, was man braucht. Dinge wie Alchemie und Handwerksressourcen sind keine Prioritäten, es sei denn, sie sind extrem selten, und du solltest darauf achten, alte Rüstungen und andere Ausrüstungsgegenstände zu verkaufen. Halte einfach Platz für neue Waffen, Gegenstände, Rüstungsteile und Mahlzeiten. Viele Mahlzeiten, da sie der Schlüssel zum Überleben harter Bosskämpfe sind, indem sie dich spontan heilen lassen.

Tipp #6: Dein Pferd ist nicht kaputt, es braucht nur eine Pause

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Es gibt viele Möglichkeiten, sich auf der Karte in Crimson Desert zu bewegen. Kliff ist zu Fuß ziemlich schnell, aber das Spiel beginnt auch früh mit einem Pferd, um dir die zusätzliche Geschwindigkeit zu geben, die du beim Durchqueren von Hernand brauchst. Nach einer Weile könnte es sein, dass dein Pferd langsamer wird. Das ist kein Bug, noch sagt dir das Spiel, dass es Zeit für ein neues Pferd ist. Bring das Pferd einfach zurück in die Ställe, dann ist es wieder voll aktiv. Es ist einfach, schnell zu dem Punkt nahe den Ställen oben auf der Hernand-Karte zu reisen, dein Pferd mit dem Steuerkreuz nach oben zu rufen und es dann hereinzubringen.

Tipp #7: Geschäfte und NPCs brauchen keinen Schlaf

Wenn es in Crimson Desert dunkel wird, könnte man erwarten, dass die NPCs und Ladenbesitzer für die Nacht schlafen, wie in RPGs. Wie wir schon sagten, ist das kein Rollenspiel und gibt den NPCs daher keine täglichen Zyklen, denen sie folgen müssen. Stattdessen bleiben sie an ihren Posten, bereit, dir jederzeit neue Ausrüstung, frische Zutaten oder Quest-Anleitung zu geben. Das ist ein Detail, das dir sicher auffallen wird, aber vielleicht hält es dich davon ab, früh ins Bett zu gehen, anstatt das Abenteuer fortzusetzen.

Tipp #8: Alternative Charaktere behalten ihre Positionen

Das gilt vielleicht nicht als super früher Tipp, aber es ist etwas, dem wir innerhalb der ersten zehn Stunden begegneten. Wenn du Kapitel 3 in der Geschichte von Crimson Desert erreichst, schaltest du den zweiten spielbaren Charakter des Spiels, Damiane, frei und kannst wechseln, während du dich in der Welt bewegst. Wie in Grand Theft Auto V, Crimson Desert erinnert sich daran, wo du die Charaktere gelassen hast, also wenn du zum Beispiel auf der Kopfgeldjagd bist, aber weißt, dass du Kliff näher gelassen hast als Damiane jetzt, kannst du einfach wechseln und den Dreckskerl fangen, den du als weiteren spielbaren Charakter zur Rechenschaft ziehen musst. Das ist vielleicht nicht immer nützlich, da Kliff dein Mann für die Hauptmissionen ist, aber es hat seinen Nutzen, um sich durch die offene Welt zu bewegen.

Tipp #9: Wie man leicht Geld verdient

Etwas, das Sie vielleicht etwas nervig finden, wenn Sie Ihre Crimson Desert Reise beginnen, ist, wie arm Sie sein werden. Quests geben kein Geld oder viel davon, und daher ist es eine ziemliche Aufgabe, deine Kupfer in Silber und Silber in Gold zu verwandeln. Hier sind Nebenaktivitäten sehr nützlich. Bogenschießwettbewerbe, Armdrücken, Duelle mit bestimmten Waffen – das sind alles einfache Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Die größte Belohnung am Anfang kommt durch die Kopfgeldjagd, aber es ist wichtig zu wissen, dass du umso mehr Geld bekommst, je mehr Aufwand ein Kopfgeld einsammelt, also solltest du vielleicht nicht zuerst den lukrativsten Auftrag wählen.

Tipp #10: Wenn das Spiel dir vor einer Mission etwas zeigt, musst du es wahrscheinlich benutzen

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Das mag super, super offensichtlich klingen, aber bei einem Spiel so breit und hoch wie Crimson Desert vergisst man hier und da leicht ein paar Mechaniken. Zum Glück bringt das Spiel dir oft nur wenige Minuten vor der Anwendung dieses Wissens bei, was du wissen musst. Du lernst, die Zeit zu verlangsamen und Gegenstände mit deinem Geist zu heben, kurz bevor du diese Kräfte zum Beispiel in einem Rätsel demonstrieren musst. Später pflanzt du im Rahmen einer Kampfmission Fahnen im Boden und benutzt dann dieselben Tastenkombinationen, um zerbrochene Säulen auf den Kopf eines Bosses zu schlagen. Es lohnt sich, sich mental die neuen Dinge zu merken, die du lernst, um dir in naher Zukunft Ärger und Zeit zu ersparen.