Crimson Desert: Wie man den Excavatron besiegt

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Crimson Desert ist kein Soulslike. Allerdings können Bosse eine ziemlich epische Herausforderung darstellen. Nachdem du dich durch Berge normaler Gegner gekämpft hast, könntest du denken, es wird ein ähnlicher Spaziergang im Park, sobald eine große rote Lebensleiste oben auf deinem Bildschirm erscheint. Du würdest dich irren, und obwohl du das vielleicht nach einem Trittkampf mit Matthias gelernt hast, wirst du sicher vom Excavatron erinnert werden, einem Gegner, der mit einer Nebenquest verknüpft ist, die du zu Beginn von Kapitel 2 übernehmen kannst.

Der Excavatron ist eine absolute Einheit, und wenn du wie ich nach mehreren Treffern durch seine Bohrangriffe den Mut verloren hast, solltest du diesen Leitfaden weiterlesen, um diesen Todfeind in einen Sack Schrott zu verwandeln.

Zunächst raten wir dringend davon ab, den Excavatron so schnell wie möglich in Crimson Desert anzunehmen. Es sei denn, du hast in Kapitel 1 viel erkundet, gekämpft und gegrindet, was schwierig sein kann, wirst du wahrscheinlich ein oder zwei Treffer gegen diesen Boss nicht überleben. Es ist verlockend, sich immer wieder den Kopf gegen die Wand zu schlagen, in der Hoffnung, dass es zerbricht, aber wenn du zur Hauptquest zurückkehrst, andere Nebenaktivitäten machst oder einfach andere Teile der weitläufigen offenen Welt genießt, wirst du einfach eine angenehmere Zeit gegen den Excavatron haben, wenn du ihm wieder gegenübertreten willst.

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Es lohnt sich, sich mit Abyss-Artefakten Gesundheits- und Ausdauer-Upgrades zu holen, aber wenn es eine Fähigkeit gibt, die entscheidend war, um ihn vom Schatz zum Müll zu machen, dann ist es die Fähigkeit im Geisterbaum, die dir einen Moment der Verlangsamung der Zeit beim Ausweichen gibt. Das ist ein Lebensretter, denn selbst wenn man den Bohrangriffen ausweicht, kann man in ihnen verfangen werden. Blocken hilft auch nicht viel, es sei denn, du vergrößerst deine Verteidigung mit größerer Rüstung. Kurz gesagt, das sind Gesundheit, Ausweichgeschick und Rüstung als die drei wichtigsten Dinge, die du klären musst, bevor du den Excavatron erneut antrittst.

Die Nachwirkungen.

Wenn du bereit bist, wieder in die Steinbrucharena zu springen, geht es nicht nur darum, genug Gesundheit zu haben, um ein paar Treffer einzustecken. Hier solltest du vorsichtig sein, wann du zum Streik gehst. Der Excavatron schlägt hart zu, daher ist es vielleicht nicht die beste Option, mit einem Schwert nah heranzukommen. Wenn du bereit bist, ihn direkt anzugehen, dann koche unbedingt vorher etwas zu essen. Crimson Desert ist freundlich genug, um Kämpfe zu pausieren, einen Snack zu essen, um Gesundheit wiederherzustellen, und dann weiterzumachen. Ansonsten, wenn du dich fernhalten möchtest, überlege vielleicht, auf einen Speer umzusteigen oder dir viel Pfeile anzusammeln, um ihn aus der Distanz zu besiegen. Selbst dann kann zu viel Abhängigkeit von der Sicherheit der Entfernung dazu führen, dass viel Gesundheit verloren geht, wenn der Bagger unterirdisch gräbt.

Glücklicherweise gibt es einen großen Gegenmittel gegen seine Grabkraft. Wenn der Excavatron in die Luft springt und zu dir gräbt, gibt es keinen Grund, wegzulaufen. Wenn du stattdessen springst und mit dem rechten Stick klickst, wirst du einen Handflächenschlag einsetzen, der ihn sofort aus dem Boden zwingt und betäubt. Das ist dein Moment für großen Schaden. Angesichts dessen, wie sehr der Excavatron es liebt, unterirdisch zu gehen, verliert der Bosskampf viel von seiner anfänglichen Gruseligkeit, sobald man diesen Trick kennt. Der Excavatron kann aber trotzdem viel Schaden anrichten, also stelle sicher, dass du ihm schnell aus dem Weg gehst, wenn er nach dem Betäuben wieder aufsteht.

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Solange du Abstand hältst, wenn er angreift, was meist damit eingeleitet wird, dass er einen Bohrarm oder ein blinkendes Licht aus seinem Mech-Anzug aufzieht, und ihn bestrafst, weil er sich unter die Erde gräbt, solltest du den Excavatron besiegen können. Mach dir keine Sorgen, wenn du zu ihm zurückkommen musst, denn wir haben den Kampf für den Großteil von Kapitel 2 aufgegeben und sind erst zurückgekommen, als wir mehr Ausrüstung hatten. Wenn du bereit bist, kannst du ihn hoffentlich wie im untenstehenden Video besiegen: