Crimson Desert Entwickler-Aktienkurs fällt nach Bewertungen um fast 30 %

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Crimson Desert erscheint heute, am 19. März, und ist eines der am meisten erwarteten Spiele der ersten Hälfte von 2026. Letzte Nacht haben wir zusammen mit einer Vielzahl anderer Medien unsere Meinungen zum Spiel geteilt, und obwohl unsere Bewertung ziemlich positiv war, scheint es genug Mischung gegeben zu haben, um bei den Pearl Abyss-Aktionären Panik auszulösen.

Die Seoul Economic Daily berichtet, dass der Aktienkurs des Crimson Desert Entwicklers und Verlags auf 46.600 Won gefallen ist, was einem Rückgang von 19.000 Won (28,96 %) gegenüber dem Vortag entspricht. Die Erwartungen an Crimson Desert waren extrem hoch, und es scheint, dass viele Aktionäre aufgrund der gemischten bis positiven Bewertungen glauben, dass das Spiel diesen Erwartungen möglicherweise nicht gerecht wird.

Wie wir am Anfang dieses Artikels sagten, ist Crimson Desert gerade erst erschienen, und es gibt immer noch viel Hype um das Spiel. Drei Millionen Wunschlisten verschwinden nicht über Nacht, und wie oft die größte Wahrheit in der heutigen Spielebranche ist, spricht Geld. Sollte Crimson Desert wie warme Semmeln verkaufen, können Sie sicher sein, dass die Aktienkurse wieder steigen werden.