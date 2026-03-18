Crimson Desert: Ein majestätischer Riese mit Lehmfüßen

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Wenn man die Chance hat, einer der ersten Menschen zu sein, die ein Phänomen erleben, ist die beste Frage, die man sich nach dem Spielen stellen sollte, ob man wirklich etwas sieht, das das Medium oder zumindest dessen Genre verändern könnte. Crimson Desert könnte der erste Schritt zu den offenen Welten von morgen sein, der erste seiner Generation. Und obwohl das Licht von den meisten Facetten des Prismas, das dieses Einzelspieler-Spiel von Pearl Abyss ist, reflektiert (und reflektiert!) wird, offenbart dieses Spiegelbild manchmal einen Fehler im Kern. Keine Panik, Crimson Desert ist ein großartiges Videospiel, aber es hat zu viele Facetten, und nicht alle wurden mit derselben Meisterschaft umgesetzt.

Die Welt von Pywell, ein reiches Land voller Leben und Geschichte, steht an einer Scheidewegung. Die politischen Spannungen zwischen ehemals verbündeten Nationen nehmen zu, in denen nun der Frieden zerfällt. Gleichzeitig belästigen Horden von Banditen die Bürger, während Omen für das Erwachen von Kräften aus einer alten Zivilisation auftauchen. Du bist Kliff, Anführer der Greymanes, einer Gruppe von Söldnern, die die uralte Nation Pailune verteidigen und zu Beginn des Spiels von den Schwarzbären, einer rivalisierenden Fraktion, besiegt werden. Nachdem er den sicheren Tod überlebt hat, erwacht Kliff an einem Ort außerhalb von Zeit und Raum, bekannt als der Abgrund, wo mystische Kräfte in ihm erwachen, die später als Waffen enthüllt werden, die ihm ermöglichen, der Retter dieser Welt zu werden. Eine weitaus komplexere Aufgabe, als sie scheint, und kaum eine, die man allein angehen sollte, daher ist die Hauptpriorität unseres Protagonisten, seine verstreuten Freundesgruppe wieder zu vereinen und die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.

Um wirklich zu verstehen, wie Crimson Desert ist und was man davon erwarten sollte, muss man in eine weitere Wüste reisen, die von Pearl Abyss erschaffen wurde. Black Desert ist seit über einem Jahrzehnt als eines der bedeutendsten und herausforderndsten MMOs der Geschichte etabliert. Sein tiefgründiges Worldbuilding wird nur von seinem umfassenden, emergenten Gameplay und dem aufwendigen Kampfsystem übertroffen, das so abwechslungsreich wie anspruchsvoll ist. Es ist wichtig, das zu verstehen, denn es ist leicht zu erkennen, dass Crimson Desert in einer Entwicklungsphase als eine andere Art von MMO konzipiert wurde, die sich später zu dem heutigen Einzelspieler-Erlebnis entwickelte. Das bedeutet, dass es bestimmte Designentscheidungen gibt, die aus einem anderen Spieleansatz übernommen wurden – manche erfolgreich, andere weniger. Glücklicherweise sind sie auch so gestaltet, dass jeder darin etwas finden kann, das ihn motiviert, dieses Land zu erkunden.

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Obwohl es sich um eine Open-World-Erfahrung handelt, führt Crimson Desert dich mehr oder weniger an der Hand dorthin, wo du in diesem Moment sein musst. Das Quest-Tracking-System ist buchstäblich von Rockstar-Spielen wie Red Dead Redemption 2 kopiert, bei dem immer ein X auf der Karte erscheint, zu dem man sich bewegen muss, und sobald man dort in einem Questgebiet ist, findet man den nächsten Meilenstein in der Questkette. Wenn du ankommst, besteht die Mission meist darin, ein Rätsel zu lösen, ein Objekt zu aktivieren oder an einem oder mehreren Kämpfen teilzunehmen. Das Missionssystem, egal ob Haupt- oder Nebenquests, ist ziemlich linear und erfordert lediglich Beharrlichkeit, um zu verstehen, was die Aufgabenbeschreibung in diesem Moment von dir verlangt oder welches Rätsel du hast.

Crimson Desert ist eine riesige offene Welt, in der man sich mit fast allem beschäftigen kann, aber es ist kein Rollenspiel, sondern ein Action-Abenteuer. Es gibt keinen levelbasierten Fortschritt, noch gibt es Entscheidungen, die den Verlauf des Abenteuers verändern. Kliffs Stärke steigt allein durch das Aufrüsten seiner Waffen und Ausrüstung sowie durch einen drei-Zweig-Fortschrittsbaum, der durch das Sammeln von Abyss-Artefakten freigeschaltet wird. Diese ermöglichen es dir, Kampf- und Erkundungsfähigkeiten, Ausdauer und Gesundheit usw. zu verbessern. Diese Artefakte dienen auch dazu, Waffen auf höhere Stufen aufzuwerten, sodass im Abenteuer ein Punkt kommt, an dem man sehr genau steuern muss, warum man sie sammelt. Obwohl das Spiel dich von einem Ort zum anderen führt, heißt das nicht, dass es nicht an jedem Ort einen kleinen Stolperstein gibt, an dem du vielleicht nicht vorbeikommst. Crimson Desert setzt nicht nur auf ein Kampfsystem, sondern auch auf das Lösen von Rätseln, und viele dieser Rätsel haben keinen klaren Hinweis, oder es wird schwierig sein, eine logische Lösung zu finden. Das ist eine bewusste Designentscheidung, die dich dazu ermutigt, innezuhalten und darüber nachzudenken, was du wirklich brauchst, oder ob du die Spielsysteme nutzen kannst, um eine Lösung zu finden, entweder auf die beabsichtigte Weise oder auf eine Weise, die du selbst entdeckst.

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Lass mich dir ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung geben: In einer meiner ersten Hauptmissionen musste ich einige Ranken verbrennen, die den Eingang zu einem Gebäude blockierten, aber zu keinem Zeitpunkt hatte ich etwas wie Feuerpfeile bekommen. Allerdings gab es eine Fackel in der Nähe, mit der ich die Spitzen meiner Pfeile anzünden konnte. Das Problem war, dass ich den Schuss verfehlte. Mir sind die Pfeile ausgegangen. Mein erster Gedanke war, das Spiel neu zu laden oder diese Mission beiseitezulegen und später zurückzukommen, aber ich fand die Lösung, indem ich die Fackel in die richtige Richtung auf nahegelegene Äste fallen ließ, sie anzündete und das Feuer weit genug ausbreitete, um den Weg freizumachen. Eine Lösung, die Breath of the Wild würdig ist und die Crimson Desert in seine Welt einbauen konnte.

Idealerweise solltest du der Geschichte folgen (die neue Gebiete freischaltet und dir Zugang zu mehr Erkundungswerkzeugen verschafft), aber das Spiel ist so gestaltet, dass dieser Fortschritt von Punkt A nach B so lang und voller Umwege sein kann, wie du möchtest, und das liegt daran, dass es tausend Dinge gibt (nicht wörtlich, aber fast) von Anfang an in Crimson Desert zu tun. Kochen, Angeln, Jagen, Bergbau, Pferde zähmen, als Kurier, Kopfgeldjäger, Teilnahme an Minispielen – von Untergrundkämpfen bis hin zu einem einfachen Schere-Stein-Papier-Spiel mit einigen Kindern auf dem Platz. Einfach um die Zeit totzuschlagen, einfach um sich in seine Welt einzutauchen. Und wenn man dort ist, ist es leicht, sich mitreißen zu lassen und dann festzustellen, dass man zwei Stunden später immer noch genau am gleichen Punkt in seinem Fortschritt ist wie zuvor.

Diese Aufgaben, die (angesichts ihrer umfassenden Umsetzung im Spiel) eindeutig von einem MMO-Konzept übernommen wurden, sind hier gerechtfertigt, weil sie verlangen, dass man sich in der Welt bewegt und ihre Winkel erkundet. Und das ist Crimson Desert größte Stärke. Niemand – weder Rockstar, noch Bethesda noch andere AAA-Einzelspieler-Adventure-Studios – ist so weit gekommen, oder auf die Weise, wie es Pearl Abyss hier erreicht hat. Die proprietäre Engine des Studios, BlackSpace, wurde weiter optimiert, um eine Auflösung, Schärfe und ein Weltgefühl zu liefern, das einen neuen Maßstab für die Branche setzte und sogar die Decima-Engine übertrifft, die Kojima in Death Stranding 2: On the Beach so gut verfeinert hatte. Du siehst die Morgensonne durch die Bäume filtern, spiegelt sich an einer Furt und den nahegelegenen Bäumen und reitest selbst zu Pferd über das Flussbett und planschst unter seinen Hufen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das Gefühl, die Welt allein zu erkunden, nur in Kojimas neuestem Titel oder in den neuesten Zelda-Spielen so befriedigend war. Einen Großteil deines Abenteuers verbringst du einfach damit, durch Wiesen, Wälder und Berge zu wandern, interessante Orte zu besuchen, Missionen zur Räumung von Flächen zu erfüllen, Tiere zu jagen oder einfach Einträge zu deinem Weltkompendium hinzuzufügen – mit fast 3.000 Einträgen. Mensch, es gibt etwa 30 Reittiere oder 70 verschiedene Schmetterlingsarten, und jede hat eine Verwendung in der Alchemie...

Ist also alles, was auf den Hügeln von Crimson Desert glitzert, Gold? Nun, leider nicht ganz. Trotz der fast 100 Stunden, die ich zum Zeitpunkt dieser Rezension auf dem PC gespielt habe, habe ich es noch lange nicht beendet. Und es liegt nicht daran, dass ich mich im Nebeninhalt verloren habe, sondern vielmehr, dass ich auf ein schlechtes Spielbalance-Design gestoßen bin. Die Rätsel mögen mehr oder weniger kompliziert sein, aber was nicht kompliziert ist, ist das Machtgleichgewicht unter den Gegnern. Obwohl du vor dem Boss Horden von hundert oder zweihundert einfachen Gegnern in einem Gebiet bekämpfen kannst, ist der Boss immer Lichtjahre über allem, was du bisher erlebt hast. Und es liegt nicht daran, dass es wegen mangelnder Fähigkeiten schwierig ist (wir haben inzwischen viele Soulslikes gespielt), sondern vielmehr, dass es eine künstliche und unfaire Herausforderung ist. Das Aufrüsten deiner Ausrüstung ist die naheliegende Wahl, aber selbst dann wird jede Begegnung ein Kampf sein. Du musst gekochte Lebensmittel anhäufen, um dich mitten im Kampf zu heilen, und wahrscheinlich musst du jeden Händler in der Region 'farmen' oder absuchen, um genug Verwendungen zu bekommen, um den Boss genug zu besiegen. Das schafft ein künstlich langes Spielerlebnis, das auch die organische Entwicklung der Geschichte stört. Apropos Geschichte: Die Hauptgeschichte des Spiels bleibt diesmal unzureichend und setzt stattdessen auf kleinere Nebenbegegnungen und optionale Missionen. Die spielbaren Charaktere sind ziemlich eindimensional, und abgesehen von Kliff, dem Hauptcharakter, sind die anderen beiden völlig vergessenswert und überflüssig.

Es hilft auch nicht, dass das Spiel ein Menü hat, das so kompliziert zu verstehen ist, mit so vielen Systemen, die man im Blick behalten muss, und vielleicht dem schlechtesten Inventarsystem in der Geschichte der Videospiele. Selbst in seinem mäßig gepatchten Zustand (es war eine der letzten Pre-Launch-Fixes) wird man feststellen, dass die schlechte Organisation der Gegenstände in deiner Tasche und der begrenzte Platz ihren Tribut fordern. Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es noch kein Aufbewahrungssystem für Gegenstände, was bedeutet, dass man manchmal sehr wertvolle Gegenstände wegwerfen oder verkaufen muss, für die man hart gearbeitet hat und die man nicht tragen kann, weil man keinen Platz zum Aufbewahren hat.

Und wo wir schon beim Management sind, fühlt sich der Lagerabschnitt wie ein weiteres System an, das früh in der Entwicklung angehängt und dann etwas vernachlässigt wurde, sodass weder der Campbau noch das Management der Aufgaben der Greybeards besonders gut umgesetzt sind. Ich habe auch Probleme damit, wie bestimmte auf Ermittlungen fokussierte Quests gelöst werden, und oft ist das Lösen von Rätseln fast reines Glück und nicht ein Fehler deiner Seite. Nachdem man etwas Zeit im Spiel verbracht hat, macht sich selbst das Herumbewegen nicht mehr so spaßig, denn wenn man 30 Mal dieselbe Route zur Stadt oder zum Basislager nimmt, verpasst man die Schnellreiseoptionen. Sie gibt es hier, aber sie sind nicht so häufig oder praktisch, wie man es sich wünschen würde, und manchmal muss man in der Geschichte vorankommen oder eine unklare Herausforderung überwinden, um sie zu aktivieren. Das passiert sogar mit dem wichtigsten Schnellreisepunkt des Spiels, den ich noch nicht freigeschaltet habe und der zu deinem Zuhause führt...

Zu viele lose Enden, die das Erlebnis nicht ruinieren oder mich dazu bringen, mit dem Spielen aufzuhören, aber sie heben es definitiv nicht zu einem Anwärter auf das Spiel des Jahres. Crimson Desert kann ein Ort sein, an dem man sich monatelang als Spieler verlieren kann, aber erwarte nicht, dass all diese Stunden auf ein bereicherndes Abenteuer in einer Welt verbracht werden, die, ich wiederhole, wunderbar ist. Ich kann bestimmte technische Probleme angesichts des Projektumfangs und weil sie vielleicht mit einem Patch behoben werden, übersehen, aber es gibt einfach zu viele Designkonflikte über alle gleichzeitig laufenden Systeme, als dass ich es als 'Meisterwerk' bezeichnen könnte. Wenn du einfach damit leben und die Reise genießen kannst, auch ohne unbedingt zu wissen, wohin sie führt, dann ist diese offene Welt einen Versuch wert.

Ich fühle mich nicht ganz wohl dabei, Crimson Desert eine Endpunktzahl zu geben. Es könnte durchaus Stellen geben, in denen ich diese Bewertung hätte senken wollen, und Momente, in denen ich sie deutlich erhöht hätte. Nehmen Sie das einfach als Hinweis auf den aktuellen Stand eines Spiels, das so umfangreich ist, dass es Ihnen bestimmt etwas bietet, nur eben nicht in dem Ausmaß, das Sie sich erhofft hatten.