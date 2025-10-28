Cousin-Rückkampf zwischen Rinderknech und Vacherot in Paris bestätigt, Alcaraz am Horizont

HQ

Eine Neuauflage des "Cousing-Finales" bei den Shanghai Masters Anfang des Monats ist für morgen in Paris bestätigt, nachdem beide ihre Debütspiele in der Runde der letzten 64 gewonnen haben.

Zunächst war es der 30 Jahre alte Franzose Rinderknech (Nr. 29 der Welt), der hart kämpfte, aber Fábian Marozsán (Nr. 48 der Welt) in zwei extrem knappen Tiebreaks (5:7, 4:7) besiegte.

Anfang des Monats unterlag Rinderknech im Finale des Shanghai Masters seinem jüngeren Cousin, dem Monegassen Valentin Vacherot (Nummer 40 der Weltrangliste), der am Dienstag einen anderen höher eingestuften Spieler, Jiri Lehecka (Nummer 18 der Weltrangliste), mit 6:1, 6:3 besiegte.

Nun geht es in der zweiten Runde des Paris Masters, Runde der letzten 32, am morgigen Mittwoch weiter, am selben Tag, an dem Jannik Sinner sein Debüt geben wird. Heute ist der Tag, an dem Carlos Alcaraz sein erstes offizielles Spiel seit einem Monat bestreiten wird. Wenn Alcaraz Cameron Norrie besiegt, würde er auf einen der beiden Cousins treffen... Hier ist der vollständige Zeitplan für Dienstag in Paris.