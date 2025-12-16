Cooper Flagg wird der jüngste NBA-Spieler, der +40 erzielt, aber die Dallas Mavericks verfluchten weiterhin

HQ

Cooper Flagg, der neue Spieler der Dallas Mavericks, der letzten Sommer als Erster bei der NBA-Auslosung ausgewählt wurde, beeindruckt weiterhin mit einer rekordverdächtigen ersten NBA-Saison. Vor einigen Wochen beanspruchte er einen Rekord von LeBron James, und jetzt hat er es wieder geschafft, indem er der jüngste Spieler (und mit 18 Jahren der erste überhaupt) wurde, der mindestens 40 Punkte in einem Spiel erzielte.

Er hat übertroffen... LeBron James erneut, der vor 22 Jahren, am 13. Dezember 2003, im Alter von 18 Jahren, 37 Punkte erzielte. Flagg erzielte gestern Abend 42 Punkte in 42 Minuten.

Die schlechte Nachricht ist, dass trotz Flaggs Leistung nicht ausreichte, um zu gewinnen: Die Dallas Mavericks verloren mit 140:133 in der Verlängerung gegen die Utah Jazz, und das war die 17. Niederlage für die Franchise (10 Siege). Pech folgt weiterhin den Mavs, die sich seit dem Verlust von Luka Doncic nicht mehr erholt haben. Cooper Flagg ist ein Grund, sich auf die Zukunft zu freuen, aber die Gegenwart ist für das Team immer noch deprimierend, das letzten Monat seinen General Manager entlassen hat, nachdem er alle Fans entfremdet hatte.