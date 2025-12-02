Cooper Flagg von den Dallas Mavericks übertrifft LeBron James' Rekord nur um fünf Tage

HQ

Cooper Flagg, 18-jähriger Basketballspieler bei den Dallas Mavericks, erster Pick des Drafts 2025 letzten Sommer, hat endlich einen Rekord von LeBron James gebrochen: der jüngste Spieler, der jemals 35 Punkte in einem NBA-Spiel erzielt hat. Das geschah während eines 114:110-Sieges der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers am vergangenen Sonntag, dem 20. NBA-Spiel von Flagg, der 35 Punkte bei nur 22 Feldwurfversuchen erzielte.

Flagg, der letzten Sonntag 18 Jahre und 343 Tage alt war, brach LeBron James' Rekord um fünf Tage, als die Legende der Los Angeles Lakers erstmals mindestens 35 Punkte erzielte – 2003, als James 18 Jahre und 338 Tage alt war.

Dies geschah nur wenige Wochen nachdem Flagg mit LeBron einen sehr ähnlichen Rekord erreicht hatte: der jüngste Spieler, der mindestens 25 Punkte (genauer gesagt 26) in einem NBA-Spiel erzielte. Das geschah am 11. November: Die Mavs verloren 116:114, aber Flagg erzielte 26 Punkte (nur vier weniger als Giannis Antetokounmpo). Er war 18 Jahre und 324 Tage alt... genau das Alter hatte LeBron, als er zum ersten Mal über 25 Punkte erzielte!