Der umstrittene General Manager der Dallas Mavericks, Nico Harrison, der Luka Doncic getauscht hat, wurde gefeuert

HQ

Nico Harrison, der umstrittene General Manager der Dallas Mavericks, der hinter dem schockierenden Trade von Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers im Februar steckte, eine Entscheidung, die eine unheilbare Wunde in der Beziehung zwischen der Direktive und den Fans verursachte, ist am Dienstagmorgen gefeuert worden, wie Quellen aus dem Umfeld von ESPN berichten. Die stellvertretenden General Manager Michael Finley und Matt Riccardi werden interimistisch befördert.

Die Entscheidung wurde vom Teamchef Patrick Dumont getroffen, und seine Beweggründe werden in einem Brief an die Fans erläutert, der im Laufe des Tages verschickt wird, so die Quellen.

Die Mavericks-Fans haben ihm nie verziehen, dass er sich für Doncic entschieden hat, einen der besten Basketballspieler der Welt, den Star des Teams und darüber hinaus ein großer kommerzieller Anziehungspunkt für die Franchise und eine Ikone der Stadt. Einige Fans protestierten vor dem Stadion und riefen Harrison "Fahr zur Hölle". Einige brachten sogar einen Sarg zu den Protesten mit...

Ohne Doncic folgte eine Pechsträhne der Mannschaft, mit mehreren Verletzungen, die die Mannschaft und ihre Chancen in den Play-offs weiter beeinträchtigten. Die Mavs erreichten die NBA-Finals 2024 und die Western Conference Finals 2022. In dieser Saison stehen die Mavericks nach acht Niederlagen und nur drei Siegen am Ende der Tabelle der Western Conference, die umgekehrte Bilanz für Doncics Lakers (8 Siege, 3 Niederlagen).

Harrison rechtfertigte ursprünglich die Entlassung von Doncic (nach einer Reihe von Kritikpunkten an seiner körperlichen Verfassung, die nach Doncics atemberaubender Verwandlung ausgelöscht wurden) mit der Verpflichtung von Anthony Davis und sagte, dass "die Verteidigung Meisterschaften gewinnt", aber Davis verletzte sich direkt nach seiner Verpflichtung in der letzten Saison. In dieser Saison verletzte er sich erneut mit einer Zerrung in der linken Wade und verpasste die letzten sechs Spiele für die Mavs. Harrison sagte auch, er habe unterschätzt , wie wichtig Doncic für die Fans war.