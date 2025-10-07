Conor McGregor akzeptiert 18-monatige Sperre wegen Verstoßes gegen UFC-Anti-Doping-Tests

HQ

Conoc McGregor, der umstrittene UFC-Kämpfer, der kürzlich von seinen Plänen, für das Amt des irischen Präsidenten zu kandidieren, zurückgetreten ist, hat eine 18-monatige Sperre wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Richtlinien der UFC akzeptiert. In einer am Dienstagabend veröffentlichten Erklärung heißt es, dass McGregor im vergangenen Jahr drei versuchte biologische Probenentnahmen verpasst hat (am 13. Juni, 19. September und 20. September 2024), die obligatorisch sind.

Der ehemalige UFC-Champion erklärte, dass er sich zum Zeitpunkt dieser Tests nicht auf einen Kampf vorbereitete, da er sich von einer Verletzung erholte, was mildernde Faktoren sind, die ihn jedoch nicht von einer Sanktion befreien: von der üblichen 24-monatigen Sperre bis zu einer 18-monatigen Sperre, die am 20. September 2024 begann, dem Datum seines letzten verpassten Tests.

Infolgedessen wird er nach dem 20. März 2026 von der Suspendierung befreit, was ihm Zeit gibt, sich auf sein erwartetes Comeback auf der UFC-Karte im Weißen Haus am 14. Juni 2026 vorzubereiten, dem Tag, an dem Donald Trump 80 Jahre alt wird.