Conor McGregor zieht sich aus dem Rennen um die irische Präsidentschaft zurück

HQ

Conor McGregor hat angekündigt, dass er sich aus dem Rennen um die irische Präsidentschaft zurückziehen wird, nachdem er die Hindernisse bei der Sicherung eines Platzes auf dem Wahlzettel eingeräumt hat. Der Kämpfer, der zum Unternehmer wurde, erklärte, dass trotz seiner Bemühungen die Nominierungsregeln, die an Parlamentsmitglieder und lokale Räte gebunden sind, nach wie vor ein großes Hindernis für Kandidaten außerhalb des politischen Establishments darstellen. Er räumte zwar ein, dass die Entscheidung schwierig war, bezeichnete sie aber eher als strategische Pause denn als Ende und versprach, sich weiterhin an den politischen und sozialen Debatten Irlands zu beteiligen. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!