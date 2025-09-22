Conor McGregor bestätigt UFC-Rückkehr für das Weiße Haus mit Michael Chandler

HQ

Conor McGregor hat seine lang erwartete Rückkehr ins Octagon bestätigt und verraten, dass er auf der geplanten Karte des Weißen Hauses gegen Michael Chandler antreten wird. Die Veranstaltung, die von UFC-Präsident Dana White und US-Präsident Donald Trump unterstützt wird, wird voraussichtlich im Jahr 2026 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250. Unabhängigkeitstag der USA stattfinden.

McGregor, der seit zwei Niederlagen in Folge gegen Dustin Poirier im Jahr 2021 nicht mehr am Wettbewerb teilgenommen hat, sagte gegenüber Fox News, dass "The Mac aufgeregt ist, zurück zu sein" und dass Chandler sein Gegner sein wird. Ursprünglich sollten die beiden 2024 aufeinandertreffen, bevor McGregor mit einem gebrochenen Zeh absagte.

White hat mit McGregor über die wegweisende Karte gesprochen, aber das Matchup nicht bestätigt. Er bezeichnete die Veranstaltung im Weißen Haus jedoch als "die größte Karte aller Zeiten" und verwies auf McGregors Motivation, auf einer solchen Bühne zu kämpfen.

Der 37-jährige ehemalige Zwei-Divisions-Meister hat sich kürzlich aus der Politik zurückgezogen, nachdem er seine Kandidatur für das irische Präsidentenamt aufgegeben hatte. Seine Karriere wurde auch von rechtlichen Problemen überschattet, darunter ein Zivilgerichtsurteil im vergangenen Jahr, das ihn 2018 wegen sexueller Übergriffe für schuldig befand, ein Urteil, das er weiterhin anficht.