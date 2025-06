CONCACAF Champions Cup mit dem gleichen Ergebnis wie die UEFA Champions League

HQ

Sie wissen wahrscheinlich, dass PSG am vergangenen Samstag Inter Mailand in einem Champions-League-Finale mit 5:0 besiegt hat, das mit Rekorden und Meilensteinen gefüllt ist. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass das Äquivalent in der CONCACAF (Nord- und Mittelamerika), der Champions Cup, das gleiche Ergebnis hatte: 5:0.

Der Pokal ging wie üblich an eine mexikanische Mannschaft: Cruz Azul in Mexiko-Stadt, die Vancourver Whitecups gnadenlos besiegte. Es war eine große Aufgabe für die kanadische Mannschaft, die vor 16 Jahren gegründet wurde, zu versuchen, den mexikanischen Giganten zu schlagen. Bisher haben die Whitecups nur nationale Titel gewonnen (viermal die kanadische Meisterschaft), während sie in der MLS nicht viel Glück haben. Dennoch ist es neben CF Montréal und Toronto FC eine der drei kanadischen Mannschaften, die das Finale des prestigeträchtigsten Fußballwettbewerbs des Kontinents erreicht haben.

In der Zwischenzeit gewann Cruz Azul seinen siebten Pokal (der erste seit 2014), ein Rekord, der mit Club América gleichzog. América, einer der größten Fußballvereine Mexikos, erlebte ein schreckliches Wochenende, als er in den Play-offs zur Klub-Weltmeisterschaft gegen Los Angeles FC ausschied und mit 1:2 in der Verlängerung verlor.