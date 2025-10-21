Colton Herta schließt sich dem Formel-2-Team an und hat in naher Zukunft ein Auge auf die Formel 1 geworfen

HQ

Als Cadilla seine Fahreraufstellung für 2026 in der Formel 1 bekannt gab, waren viele überrascht von der Abwesenheit von Colton Herta, dem wohl beliebtesten amerikanischen Fahrer bei IndyCar in den USA. Stattdessen wurde der 25-Jährige als Ersatzfahrer ausgewählt, wobei zumindest im ersten Jahr Routiniers wie Valtteri Bottas und Sergio Pérez Vorrang hatte.

Das mittelfristige Ziel ist es jedoch, Herta als F1-Fahrer zu haben, wohl wissend, dass die Formel 1 in den USA immer beliebter wird und im nächsten Jahr mit dem neuen Apple-Deal nur noch wachsen wird. Und um ihn besser vorbereiten zu können, wird Herta neben seiner Tätigkeit als Ersatzfahrer für Cadillac 2026 in der Formel 2 bei Hitech, einem Team, das derzeit Zweiter in der Konstrukteurswertung 2025 ist, vor den letzten beiden Rennen Kilometer sammeln.

Herta wird einer der Hauptfahrer von Hitech sein, einem britischen Team, das vor zehn Jahren von Oliver Oakes, dem ehemaligen Alpine-Teamchef, ins Leben gerufen wurde. In seinen ersten Statements drückt er seine Begeisterung für den Einstieg in die Formel 2 im nächsten Jahr aus, gibt aber zu, dass es sein Ziel ist, "an der Spitze zu fahren, mich als Fahrer weiterzuentwickeln und mich in die bestmögliche Position für eine Zukunft in der Formel 1 zu bringen".

"Ich habe meine Zeit in der IndyCar geliebt und bin stolz auf alles, was ich erreicht habe, aber die Möglichkeit, in der Formel 2 zu fahren - im Formel-1-Kalender gegen einige der besten jungen Fahrer der Welt anzutreten - konnte ich mir nicht entgehen lassen."

Herta wird die IndyCar mit einem respektablen Erfolg verlassen, nachdem er seit 2018 neun Siege, 19 Podestplätze und 16 Pole-Positions gewonnen hat.