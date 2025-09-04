Colton Herta als Ersatzfahrer für Cadillac im Jahr 2026 bestätigt, "ein Traum wird wahr"

HQ

Als Cadillac seine Fahreraufstellung für 2026 bekannt gab, waren einige überrascht, dass kein Fahrer für IndyCar im Team zu sehen war. Cadillac, neben Haas das einzige andere amerikanische Team in der Formel 1, zielt darauf ab, Zuschauer aus den Vereinigten Staaten anzuziehen, wo der Sport nicht so verfolgt wird, auch wenn sich die Dinge in den letzten Jahren dank der Netflix-Serie Drive to Survive und des Brad-Pitt-Films in diesem Sommer geändert haben.

Stattdessen entschied sich Cadillac für die Seniorität und den Stammbaum von Valtteri Bottas und Sergio Pérez, beide 35, wobei Checo Pérez sagte, dass er glücklich sei, "das Team der Amerikas" zu repräsentieren. Cadillac fand jedoch auch einen Platz für Colton Herta, den 25-jährigen Star der IndyCar, den beliebtesten amerikanischen Fahrer (aus Santa Clarita, Kalifornien) beim amerikanischen Wettbewerb, Gewinner von 9 IndyCar-Rennen.

Herta wird als Testfahrer zu Cadillac stoßen, was bedeutet, dass er nächstes Jahr sein Formel-1-Debüt geben könnte, falls Pérez oder Bottas etwas zustoßen sollte. Aber Herta wird auch aktiv sein, denn er deutete an, dass er im nächsten Jahr auch für die Formel 2 fahren wird, mit einem nicht genannten Team.

"Das ist eine Traumchance, auf die ich schon lange hinarbeite. In einer so entscheidenden Zeit Teil des Cadillac F1-Einstiegs zu sein, ist etwas, das ich mir nicht entgehen lassen konnte. Mein Traum war es schon immer, in der Formel 1 zu fahren, und ich sehe diesen Schritt als einen großen Schritt in Richtung dieses Ziels. Im Moment konzentriere ich mich darauf, alles für Cadillac F1 zu geben und dabei zu helfen, ein konkurrenzfähiges Team aufzubauen", sagte Herta in einer von Cadillac veröffentlichten Erklärung.

"Dass ein amerikanischer Fahrer einem amerikanischen Formel-1-Team beitritt, ist ein enorm wichtiger Moment, nicht nur für unser Team, sondern für den amerikanischen Motorsport insgesamt", fügte Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon hinzu. Wenn alles nach Plan läuft, scheint es logisch, dass Herta nach dem Rücktritt von Bottas und Pérez einen der Hauptfahrerplätze erben wird, aber in der Zwischenzeit wird er mehr Erfahrung in der Formel 2 sammeln, da er zuletzt 2015/16 an europäischen Rennen teilnahm, wo er neben Lando Norris nahm 2015 an der MSA Formula Championship teil.