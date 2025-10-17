Apple kauft die Formel-1-TV-Rechte für die nächsten fünf Jahre in den USA für einen 750-Millionen-Dollar-Deal

HQ

Apple hat die Übertragungsrechte für die Formel 1 in den USA gekauft. Es gab schon lange Gerüchte, da man wusste, dass der Vertrag mit dem aktuellen Formel-1-Sender in den USA, dem Disney-eigenen ESPN, in diesem Jahr endete und es keine Gespräche über eine Verlängerung gegeben hatte. Und Apple TV schien die natürliche Wahl zu sein, schließlich waren sie in diesem Jahr Produzenten des Brad Pitt-Films.

Der Deal wurde am Freitag, kurz vor dem Großen Preis der Vereinigten Staaten in Austin, Texas, bekannt gegeben, und nur um das klarzustellen, dies gilt nur für die Vereinigten Staaten.

Apple TV-Abonnenten können alle Trainings, Qualifyings, Sprintrennen und Sonntagsrennen mit dem üblichen Abonnement für 12,99 $/Monat mit Übertragungen auf Englisch und Spanisch sehen. Einige Rennen werden kostenlos in der Apple TV App verfügbar sein, um neue Zuschauer anzulocken.

Apple wird fast doppelt so viel zahlen wie ESPN

Der Fünfjahresvertrag hat einen Wert von 750 Millionen US-Dollar: Apple wird der Formel 1 laut Variety rund 150 Millionen US-Dollar pro Jahr zahlen. Das ist eine große Verbesserung gegenüber dem, was ESPN zwischen 2018 und 2025 gezahlt hat, nämlich 90 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Der bereits verfügbare F1 TV Premium-Streaming-Dienst von 16,99 $/Monat bleibt bestehen, jedoch nur über Apple TV.

"Wir haben die gemeinsame Vision, unseren Fans in den USA diesen fantastischen Sport näher zu bringen und neue Fans durch Live-Übertragungen, ansprechende Inhalte und einen ganzjährigen Ansatz zu gewinnen, um sie bei der Stange zu halten", sagte Stefano Domenicali, CEO der Formel 1.

Der Schritt kommt, nachdem Apple ein Rebranding seines Streaming-Dienstes von Apple TV+ auf Apple TV angekündigt hat.

Und was den F1-Film betrifft, so gibt es noch keine offiziellen Gespräche über eine Fortsetzung, aber er wird am 12. Dezember auf Apple TV gestreamt. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 630 Millionen US-Dollar ist es der erfolgreichste Sportfilm der Geschichte, behaupten sie.