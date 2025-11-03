Clásico zwischen Barça und Real Madrid, Höhepunkt der EuroLeague-Spiele dieser Woche

HQ

Die EuroLeague wird diese Woche mit der 9. Runde des Wettbewerbs fortgesetzt, die von Mittwoch, dem 5. November, bis Freitag, dem 7. November, stattfindet. Nur ein Spiel in dieser Woche nach dem Double-Header in der letzten Woche (und der folgenden), mit einem Highlight am Freitagabend während der "Prime Time": das erste Clásico der Saison zwischen Barcelona und Real Madrid.

Die größte Rivalität im Sport zwischen den Top-Klubs Spaniens und zwei der Top-Klubs in Europa ist so eng wie im Fußball: Barça hat 172 Siege, Real Madrid 170 seit dem ersten Clásico im Jahr 1942.

Dieses Mal kommt keine der beiden Mannschaften besonders stark in die Euroleague (Barcelona hat fünf Spiele gewonnen und drei verloren, Madrid hat vier gewonnen, vier verloren), da Madrid gezwungen war, in letzter Minute Neuverpflichtungen vorzunehmen, um das Spiel des neuen Trainers Sergio Scariolo anzupassen, und Barcelona hat kürzlich zwei Rückschläge erlitten: eine Niederlage in der heimischen Liga am Sonntag und die Verletzung ihres besten Spielers. Toko Shengelia.

EuroLeague-Runde 9

Mittwoch, 5. November



Crvena Zvezda vs. Panathinaikos: 20:00 Uhr MEZ



Donnerstag, 6. November



Fenerbahçe vs. Lyon-Villeurbanne: 18:45 Uhr



Dubai vs. Hapoel Tel Aviv: 19:00 Uhr MEZ



Baskonia vs. Virtus Bologna: 20:30 Uhr MEZ



Maccabi Tel Aviv vs. Monaco: 21:00 Uhr MEZ



Paris vs. Bayern München: 21:00 Uhr MEZ



Freitag, 7. November



Anadolu Efes vs. Milano: 18:30 Uhr MEZ



Zalgiris vs. Valencia Basket: 19:00 Uhr MEZ



Olympiakos - Partizan: 20:15 Uhr MEZ



Barcelona vs. Real Madrid: 20:30 Uhr MEZ



Wirst du diese Woche EuroLeague schauen?