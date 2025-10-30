Real Madrid wird einen NBA-Veteranen verpflichten, um den holprigen Saisonstart zu korrigieren

HQ

Real Madrid Basketball hat keinen guten Saisonstart hingelegt: nur 3 Siege, 4 Niederlagen in der Euroleague. In der spanischen Liga ACB lief es mit 3 Siegen und 1 Niederlage etwas besser, aber insgesamt hat die Mannschaft vom ehemaligen spanischen Trainer Sergio Scariolo Schwierigkeiten, als Gast zu gewinnen. Der Klub hat reagiert und wird einen neuen Center mit einer langen Karriere in der NBA verpflichten: Alex Len.

Dieser riesige 32-jährige Ukrainer (2,13 m, 7 Fuß groß) steht Berichten zufolge kurz davor, beim White Club zu unterschreiben. Len hat den größten Teil seiner Profikarriere in der NBA gespielt, wo er beim Draft 2013 von den Phoenix Suns als fünfter Pick ausgewählt wurde. Zuletzt spielte er eine halbe Saison bei den Los Angeles Lakers, wo er nur 10 Spiele absolvierte.

Nachdem er als Free Agent bei den New York Knicks unterschrieben hat, aber später von der Franchise entlassen wurde, ist er in der Lage, bei Real Madrid zu unterschreiben, was noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, aber von mehreren Quellen berichtet wird. In Madrid würde er eine Position stärken, die durch den Abgang von Vincent Poirier zu Efes und Bruno Fernando geschwächt wurde.

Real Madrid trifft heute Donnerstagabend um 21:00 Uhr MEZ im Rahmen der 8. Runde der Euroleague auf Fenerbahçe.