Cincinnati Open: Wann spielen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz wieder?

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die beiden derzeit besten Tennisspieler der Welt, haben sich nach dem Aufeinandertreffen im Wimbledon-Finale für eine längere Pause entschieden und sich von den Canadian Open zurückgezogen, wodurch Alexander Zverev die Tür offen steht, sich als Nummer 3 der Welt zu rechtfertigen. Doch die Fans, die die Rivalität zwischen dem Italiener und dem Spanier verpasst haben, müssen nicht mehr lange auf ein Wiedersehen warten, denn beide Spieler werden an den Cincinnati Open teilnehmen, dem letzten Masters 1000 vor den US Open, die an diesem Wochenende direkt nach dem Ende des kanadischen Wettbewerbs beginnen sollen.

Wenn es nicht in letzter Minute eine Überraschung gibt (Novak Djokovic kündigte am Dienstag an, dass er sich ebenfalls von Cincinnati zurückziehen und sich nur auf die US Open Ende des Monats konzentrieren wird), werden Sinner und Alcaraz die topgesetzten Spieler des Turniers sein, was wiederum bedeutet, dass sie im Turnier nie aufeinandertreffen würden, außer in einem möglichen Finale. am August 18.

Wie üblich sind die 32 Spieler von der ersten Runde ausgenommen, was bedeutet, dass sie in der Runde der letzten 64 debütieren würden, die am Samstag oder Sonntag, den 10. und 11. August, stattfindet.

Aufgrund der Zeitzone können viele dieser Spiele spät in der Nacht (oder früh am Morgen des nächsten Tages) stattfinden. Wir wissen immer noch nicht, wann sie spielen werden oder gegen wen sie antreten werden, was vom Ergebnis der Qualifikationsrunde abhängen wird. In der Zwischenzeit spielen viele der gesetzten Spieler, wie Zverev, De Miñaur, Rublev und Fritz, immer noch im Halbfinale gegen Kanada.

Gesetzte Spieler bei den Cincinnati Open

Dies ist die vorläufige (noch nicht endgültige) Liste der Spieler, die voraussichtlich bei den Cincinnati Open gesetzt sein werden. Eine Liste mit vielen Ausfällen, zu der Djokovic, Jack Draper, Grigor Dimitrov, Alexander Bublik, Nick Kyrgios und Matteo Berrettini gehören.

Denken Sie daran, dass das Finale am Montag, den 18. August, stattfindet.



Jannik Sinner



Carlos Alcaraz



Alexander Zverev



Taylor Fritz



Ben Shelton



Alex de Minaur



Holger Rune



Lorenzo Musetti



Andrey Rublev



Frances Tiafoe



Casper Ruud



Daniil Medvedev



Tommy Paul



Karen Chatschanow



Flavio Cobolli



Jakub Mensik



Alejandro Davidovich Fokina



Arthur Fils



Tomas Machac



Ugo Humbert



Francisco Cerundolo



Alexei Popyrin



Jiří Lehecka



Felix Auger-Aliassime



Denis Shapovalov



Stefanos Tsitsipas



Tallon Griekspoor



Brandon Nakashima



Alex Michelsen



Luciano Darderi



Gabriel Diallo



Lorenzo Sonego