Zverev rechtfertigt sich: "Ich möchte für die guten Dinge, die ich außerhalb des Tennisplatzes tue, in Erinnerung bleiben"

Alexander Zverev verteidigte seinen Platz als Nummer 2 der Welt dank seines Halbfinales bei den Australian Open noch einige Monate, fiel aber später auf Platz 3 der Welt zurück. In Wimbledon schied er in der ersten Runde aus, was die Fans beunruhigte, aber Kanada erweist sich als sehr fruchtbar für den 28-jährigen Deutschen (vor allem ohne Sinner oder Alcaraz in der Nähe) und hat ein spannendes Spiel gegen Titelverteidiger Alexei Popyrin mit 6:7(8), 6:4, 6:3 überstanden, um das Halbfinale in Toronto zu erreichen. Sein Rivale wird Karen Khachanov sein.

Beide Spieler wussten, wie es ist, die Canadian Open zu gewinnen, wobei Zverev 2017 einen seiner ersten Masters-1 000-Titel gewann. Und dieser Sieg bedeutet, dass er sich Novak Djokovic als einzigen beiden aktiven Spielern anschließt, die laut ATP Tour das 75. Halbfinale auf Tour-Niveau erreicht haben (Djokovic hat 196).

Jetzt will sich Zverev nach einem so lalahaften Jahr und häufigen Buhrufen auf dem Platz rechtfertigen (gestern Abend wurde ein Zuschauer hinauseskortiert, nachdem er ihn angeschrien hatte). Die beiden Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen ihn wogen sehr schwer, also nutzte er die Gelegenheit, um zu sagen, dass er für sein Tennis in Erinnerung bleiben möchte, "für das, was ich auf dem Tennisplatz getan habe... auch für die guten Dinge, die ich auch außerhalb des Tennisplatzes mache."

"Es gibt eine ganze Menge Arbeit, die ich mit meiner Stiftung und auch mit meiner Familie leiste, die von Vorteil sein kann und Menschen auf der ganzen Welt hilft. Also wäre es mir viel lieber, dafür bekannt zu sein und in Erinnerung zu bleiben, als für die Ausbrüche, die ich früher hatte, oder?", sagte er nach dem Spiel (via ATP Tour) und bezog sich dabei auf die Stiftung, die Kinder mit Diabetes unterstützt, einer Krankheit, die auch er hat.