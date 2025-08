Novak Djokovic verpasst die Cincinnati Open aus nicht-medizinischen Gründen

HQ

Während die Canada Open das Halbfinale erreichen, hört die Tennissaison nicht auf und das Cincinnati Master hat bereits mit der Qualifikationsphase begonnen, wobei die Hauptrunde am kommenden Samstag beginnt. Für Carlos Alcaraz und Jannik Sinner wird es die lang erwartete Rückkehr sein, ihr erstes Turnier nach Wimbledon, allerdings nicht für Novak Djokovic, der seinen Rückzug aus dem Turnier angekündigt hat.

Als die Djokovic-Fans das einjährige Jubiläum von Noles Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gegen Alcaraz feierten und damit die einzige große Trophäe gewannen, die er nicht besaß, hat der Serbe bestätigt, dass er nicht am Masters 1.000 in Cincinnati teilnehmen wird, und zwar aus einem nicht-medizinischen Grund, wie ATP mitteilt.

Diese Saison war nicht die beste für Djokovic, mit mehreren Rückzügen und frühen Ausscheiden, obwohl er bei den Grand Slams ablieferte: In Australien, Roland Garros und Wimbledon erreichte er das Halbfinale, verlor in Melbourne gegen Zverev und in Paris und London gegen Sinner.

Djokovic, mit einer Bilanz von 29 Siegen und 9 Niederlagen in dieser Saison, wird sich stattdessen auf die US Open Ende August vorbereiten. In Genf gewann er bereits seinen 100. ATP-Titel, mit 38 Jahren will er nun den 25. Grand-Slam-Titel holen.