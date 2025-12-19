Chris Froome bleibt während einer emotionalen Hommage bei der La Vuelta 2026 zurückhaltend bezüglich seiner Zukunft

HQ

Chris Froome, britischer Profiradfahrer, der La Vuelta a España zweimal gewann, 2011 und 2017, sowie fünf Einzeletappen, erhielt diese Woche während der Vuelta a España 2026 in Monaco eine wohlverdiente Anerkennung von den Veranstaltern.

Froome, 40 Jahre alt, war 2025 noch aktiv und arbeitete für Israel-Premier Tech (derzeit bekannt als NSN Cycling Team), aber sein Vertrag für 2026 wurde nicht verlängert. Im August erlitt er während des Trainings einen schweren Unfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde bereits letzten Dienstag dreimal operiert, hat sich aber zur Genesung verpflichtet und keinen Rücktritt angekündigt.

Auf Nachfrage von CyclingNews sagte er, dass "die Leute bald genug" von seinen Plänen für das nächste Jahr erfahren werden. Auf Nachfrage sagte er, dass er in den nächsten Monaten seine Pläne ankündigen werde: "Ich habe eine ziemlich gute Idee, aber ich bin noch nicht ganz bereit, sie anzukündigen."

Froome, der außerdem viermal die Tour de France (2013, 2015, 2016 und 2017) sowie den Giro d'Italia (2018) sowie dreimal das Critérium du Dauphiné gewonnen hat, wurde emotional, als er Videos von seinen Siegen in La Vuelta, besonders 2011, seiner ersten Grand Tour, sah, was sich anfühlte wie "ein Rennen aus den 1980er oder 90er Jahren, es fühlt sich so lange her an." "La Vuelta war wirklich ein ganz besonderer Teil meiner Karriere als Fahrerin, sie hat mir so viele besondere Erinnerungen und dazwischen viel Leid geschenkt. Aber es ist das Rennen, auf das ich mich immer am meisten gefreut habe."