Chris Froome erlitt bei einem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen, wie seine Frau verrät

Chris Froome, britischer Radrennfahrer auf Israel-Premier Tech, viermaliger Tour-de-France-Sieger, erlitt letzte Woche einen schweren Unfall während des Trainings. Es wurde berichtet, dass der 40-Jährige in das auf Thoraxchirurgie spezialisierte Militärkrankenhaus Sainte-Anne Toulon in Südfrankreich in der Nähe von Monaco, wo er lebt, geflogen wurde.

Jetzt hat seine Frau Michelle der Times erzählt, wie schwer Froomes Verletzungen waren. Er erlitt bei dem Trainingssturz fünf gebrochene Rippen, eine kollabierte Lunge und einen Bruch der Lendenwirbel, aber das Schlimmste stellten die Ärzte fest, als sie ihn behandelten. Froome hatte einen Perikardriss erlitten, eine Verletzung, bei der der Sack, der das Herz umgibt, gerissen ist.

Glücklicherweise verlief die Operation erfolgreich und es geht ihm "gut", so Froomes Frau in der Times (via BBC), aber es wird lange dauern, bis er sich erholt hat. "Er wird eine Weile nicht Fahrrad fahren. Chris freut sich, dass Sie das teilen, denn die Menschen müssen verstehen, was vor sich geht."

Froome nahm auch in seinem Alter noch an Wettkämpfen teil und belegte im August den 68. Platz bei der Tour de Pologne. Er hat sieben Grand Tours gewonnen, darunter vier Tour de France in den Jahren 2013, 2015, 2016 und 2017, einen Giro d'Italia im Jahr 2018 und zwei Vuelta a España in den Jahren 2011 und 2017. Zuletzt nahm er 2022 an der Tour de France und der La Vuelta teil und erlitt Anfang 2025 eine Verletzung, bei der er sich das Schlüsselbein brach.