La Vuelta a España 2026 zeigt ihre Route von Monaco nach Granada, die durch vier Länder führt

La Vuelta a España hat die Strecke 2026 in einem besonderen Event in Monaco mit Anwesenheit von Prinz Albert II. enthüllt, wo die spanische Grand Tour am 22. August starten wird und am 11. September 2026 endet. Dies wird eine sehr internationale Strecke sein, da sie durch vier Länder führt (Monaco, Frankreich und Andorra), bevor sie durch das Mittelmeer tourt.

La Vuelta 2026 gilt als eine der härtesten in der Geschichte von La Vuelta mit mehr als 58.000 Höhenmetern. Insgesamt zwei Zeitfahren, sieben Bergetappen, vier mittlere Bergetappen und acht hügelige oder flache Etappen. Wie zuvor geleakt wurde, endet La Vuelta in Granada, und das Ende der Strecke wird in einem der schönsten historischen Wahrzeichen des Landes sein: dem Alhambra-Palast.

La Vuelta-Regisseur Javier Guillén sagte, dass diese Ausgabe einen sehr mediterranen Flair haben wird und Monaco einen prestigeträchtigen Start mit "historischen Städten, Gebirgspässen, die Teil unserer Geschichte sind, und beispiellosen Anstiegen" markieren wird. Puerto El Bartolo in der 6. Etappe in Castellón, Alto de Hazallanas in Sierra Nevada in der 20. Etappe werden zwei der härtesten sein. Die Organisatoren heben außerdem eine längere als übliche Zeitfahretappe hervor, 32,5 km von Puerto de Santa María nach Jerez de la Frontera.

Granada wird die achte Stadt, in der La Vuelta endet, nach Madrid, Bilbao, San Sebastián, Miranda de Ebro, Salamanca, Jerez de la Frontera und Santiago de Compostela. In den letzten 40 Jahren fand es jedes Mal in Madrid statt, außer dreimal, wo es in Santiago endete.

