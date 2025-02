Champions League: Alle Teams, die sich für die Runde der letzten 16 qualifiziert haben, und mögliche Rivalen je nach Bracket

HQ

Champions League Die K.-o.-Play-offs sind beendet und wir kennen alle 16 Mannschaften, die an den letzten vier Runden der Wettbewerbe teilnehmen werden: Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und das Finale in München. Die Auslosung findet am Freitag, den 21. Februar, statt, aber dank der in der Ligaphase festgelegten Gruppe kennen wir die potenziellen Rivalen für jedes Team.

Borussia Dortmund, Real Madrid, Paris Saint-Germain und PSV waren die vier Mannschaften, die gestern ihr Ticket für das Achtelfinale erhielten, das am 4. und 5. März (Hinspiel) sowie am 11. und 12. März (Rückspiel) stattfindet.

Dies sind die 16 Teams und die jeweils zwei möglichen Kandidaten, die am Freitag um 12:00 Uhr MEZ, 11:00 Uhr GMT, ermittelt werden:



Paris Saints-Germainn: Liverpool oder Barcelona



Benfica: Liverpool oder Barcelona



Club Brügge: Lille oder Aston Villa



Borussia Dortmund: Lille oder Aston Villa



Real Madrid: Atlético de Madrid oder Bayer Leverkusen



Bayern München: Atlético de Madrid oder Bayer Leverkusen oder



PSV: Arsenal oder Inter



Feyenoord: Arsenal oder Inter