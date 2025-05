Casper Ruud holt sich in Madrid in einem spannenden Finale gegen Jack Draper den besten Titel seiner Karriere

HQ

Ein wahrer Thriller spielte sich in Madrid ab, eines der besten und ausgeglichensten Madrid Open-Finals der letzten Jahre, bei dem Casper Ruud schließlich den Titel in der Caja Mágica gegen den jüngsten Indian Wells-Sieger Jack Draper gewann und mit 7:5, 3:6, 6:4 abschloss.

Dies ist der größte Sieg in der Karriere des Norwegers, der 2022 die Nummer 2 der Welt war, als er Finalist von zwei Grand Slams (US Open und Roland Garros) war. Doch trotz 12 ATP-Titeln hatte er noch nie einen Titel gewonnen, der größer war als die ATP Series 250 oder 500. Am Montag kehrt er in die Top 10 zurück.

In der Zwischenzeit wird sich auch Draper in den Top 10 festigen und auf Platz 5 der Welt klettern. Und obwohl er in Madrid nicht gewann, hätte das Spiel kaum ausgeglichener sein können, was weniger als einen Monat vor Roland Garros (25. Mai) Großes für beide Tennisspieler verheißt.

Die nächste Station wird jedoch Rom sein, ein weiteres ATP Masters 1.000, das zwischen dem 5. und 18. Mai stattfindet.