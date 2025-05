Jack Draper durchbricht die ATP-Rangliste und klettert in Madrid in die Top 5

HQ

Jack Draper klettert im ATP-Ranking nach oben: Weniger als einen Monat nach seinem Karrierehoch als Nummer 6 der Weltrangliste, als er mit seinem Sieg in Indian Wells zum ersten Mal in die Top 10 einstieg, hat sich der Brite nun seinen Platz in den Top 5 gesichert, unabhängig davon, wie weit er im Turnier der Madrid Open kommt. Er schaffte es, indem er am Donnerstag Matteo Arnaldi mit 6:0, 6:4 besiegte und damit zum ersten Mal in seiner Karriere ein Halbfinale auf Sand erreichte.

Von Platz 15 zu Beginn des Jahres (Platz 43 letztes Jahr um diese Zeit) auf jetzt Fünfter, und er könnte sogar den vierten Platz erreichen, vier Punkte hinter Taylor Fritz, wenn er es schafft, die Madrid Open zu gewinnen.

Am Montag, wenn die ATP-Rangliste aktualisiert wird, wird Draper garantiert Novak Djokovic überholen, der in Madrid in der ersten Runde verlor. Draper ist der vierte britische Spieler, der seit der Erstellung der Rangliste im Jahr 1973 die Top 5 erreicht hat, eine Liste, die Greg Rusedski und Tim Henman (beide ehemalige Nummer 4 der Welt in den Jahren 1997 und 1999) und natürlich die ehemalige Nummer 1 der Welt, Andy Murray, umfasst.

Jack Draper wird im Halbfinale der Madrid Open um 20:00 Uhr MESZ und 19:00 Uhr BST gegen Lorenzo Musetti antreten. Das andere Halbfinale wird früher, 16:00 Uhr MESZ und 15:00 Uhr BST, zwischen Francisco Cerúndolo und Casper Ruud ausgetragen.