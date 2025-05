Casper Ruud kehrt in die Top 10 des Tennissports zurück und steht zum ersten Mal im Finale von Madrid

HQ

Der norwegische Tennisspieler Casper Ruud besiegte Francisco Cerúndolo mit 6:4 und 7:5 und steht damit erstmals in Madrid in seinem siebten Finale bei einem ATP Masters 1.000 oder Grand Slam. Ruud erreichte im September 2022 seine beste Platzierung, die Nummer 2 der Weltrangliste, ist aber seitdem aus der Elite gefallen, klopfte immer an die Türen, kam aber nie wieder ganz rein: Seine 12 ATP-Titel stammen aus Turnieren, die mit 250 oder 500 ATP-Punkten dotiert sind.

Heute besiegte er Cerúndolo jedoch mit 6:4, 7:5 und zog ins Finale ein. Der argentinische Spieler war noch nie besser als die Nummer 19 der Weltrangliste (derzeit ist er 21.), hat sich aber kürzlich den Titel "Riesenkiller" verdient, indem er Anfang dieser Woche im Achtelfinale die Nummer 2 der Welt, Alexander Zverev, besiegte. Er wurde an einem stürmischen Freitagnachmittag in Madrid von Ruud besiegt und wird gegen Jack Draper oder Lorenzo Musetti spielen, den Sieger des Halbfinales, das am Freitag um 20:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr BST) ausgetragen wird. Das Finale im Herreneinzel folgt am Sonntag, 4. Mai.

Casper Ruud hat sich die Rückkehr in die Top 10 am kommenden Montag gesichert und könnte noch höher kommen, wenn er das Finale gewinnt. Ruud hat bei zwei ATP-Series-1.000-Turnieren (Miami 2022, Niederlage gegen Carlos Alcaraz) und Monte Carlo 2024 (Niederlage gegen Tsitsipas) das Finale erreicht sowie die Finals von Roland Garros 2022 und 2023 sowie die US Open 2022 verloren. Ein Sieg in Madrid wäre der größte Titel für den 26-Jährigen.