Tadej Pogacar wurde von Fans belästigt, einige klebten ihm Aufkleber auf den Rücken

Tadej Pogačar hat am vergangenen Wochenende bei den Europameisterschaften in Frankreich einen weiteren Sieg (seinen 20. Sieg in diesem Jahr) errungen. Der 27-jährige Slowene hat seine Trophäenliste in diesem Jahr mit einer vierten Tour de France, einer zweiten Weltmeisterschaft, neuen "Klassikern" wie La Flèche Wallonne weiter ausgebaut... und jetzt die Europameisterschaften, die zum neunten Mal im Elitekalender stehen.

Es scheint jedoch, dass nicht jeder über die Dominanz von Pogacar über den Straßenradsport glücklich ist, und sie überschreiten alle Grenzen. Laut der niederländischen Zeitung Wielerflits, die von Cycling Weekly gesehen wurde, wurde Pogacar in Frankreich alle möglichen Belästigungen erlitten, einige klebten sogar Aufkleber auf seinen Rücken, als er das Val d'Enfer erklimmte, und einige ließen sogar ihre Hosen herunter oder versuchten sogar, ihn zu erschrecken, indem sie vorgaben, sie würden ihn treten.

Dies führt laut früheren Fällen (man muss nicht viel weiter zurückverfolgen, da Jonas Vingegaard den Sport kurz vor Pogacars Durchbruch anführte) dazu, dass die Fans auf den dominantesten Fahrer verärgert sind, da es andere Radfahrer daran hindert, überhaupt eine Chance zu haben. Sogar Eddy Merckx verlor die Gunst der Fans, was ihn laut Cycling Weekly zutiefst verletzte.