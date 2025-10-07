Verletzungs-Update von Marc Márquez: Der MotoGP-Champion rechnet mit Rückkehr vor Saisonende

HQ

Marc Márquez feierte seinen historischen siebten MotoGP-Weltmeistertitel (neunter Gesamtrang nach Moto 2 und Moto 3) und erlitt gleich zu Beginn des Großen Preises von Indonesien einen schmerzhaften Sturz, als er mit Marco Bezzecchi kollidierte. Nach vollständigen medizinischen Untersuchungen in Madrid hat Ducati bekannt gegeben, dass Márquez einen Bruch an der Basis des Karkotfortsatzes und eine Bänderverletzung an der rechten Schulter erlitten hat.

Die gute Nachricht ist, dass es keine Anzeichen für eine Knochenverlagerung im Zusammenhang mit Márquez' früheren Schulterverletzungen gibt und er zumindest im Moment nicht operiert werden muss, sondern eine Ruhigstellung der Schulter. Er muss sich ausruhen und wird daher mehrere Grand Prix verpassen. Er wird nicht nach Australien und Malaysia reisen, um am Double-Header am 19. und 26. Oktober teilzunehmen.

Seine mögliche Rückkehr wäre der Große Preis von Portugal am 9. November oder der Große Preis von Valencia und das Saisonfinale am 16. November, viel näher von zu Hause, wo Marc Márquez seinen Titel mit seinen lokalen Fans in Spanien feiern könnte.

Nicht so, wie er es wollte, aber Marc Márquez wird jetzt die Möglichkeit haben, sich auszuruhen...

"Mein Ziel ist es, vor dem Ende der Saison zurück zu sein, aber ohne die Dinge über die Empfehlungen der Ärzte hinaus zu überstürzen. Sowohl meine persönlichen als auch die des Teams wurden erreicht, so dass es jetzt darum geht, mich richtig zu erholen und zu 100 Prozent zurückzukehren", sagte Márquez.