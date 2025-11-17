Davis Cup Finale 8: Alle Spiele dieser Woche und wie man sie live ansieht

HQ

Die Tennissaison neigt sich dem Ende zu: Nach den ATP Finals, bei denen Jannik Sinner erneut die Krone gewann, Carlos Alcaraz aber den Weltranglisten-1-Titel verteidigte, gibt es diese Woche nur noch das Davis Cup Final 8, das am Dienstag beginnt und nächsten Sonntag (18.–23. November) endet. Italien, Österreich, Frankreich und Belgien auf der einen Seite; Spanien, Tschechien, Argentinien und Deutschland auf der anderen Seite, für die "Tennis-Weltmeisterschaft", die in Bologna, Italien, stattfindet.

Italien verteidigt seinen Titel zum zweiten Mal in Folge ohne Jannik Sinner, der sich vor der nächsten Saison für eine zusätzliche Woche Ruhe entschied und auf sein Team vertraut, zu dem auch der Weltranglisten-8 Lorenzo Musetti gehört. Spanien strebt an, den Titel zu erobern, den sie zuletzt 2019 mit Carlos Alcaraz (aber ohne Davidovich Fokina) und Deutschland mit dem Weltranglistendritten Alexander Zverev gewonnen haben; Argentinien mit dem Doppel-Experten Francisco Cerundolo; und Tschechien mit Jiri Lehecka und Jakub Mensik werden ebenfalls große Bedrohungen sein.

Dies ist der vollständige Spielplan für das Davis Cup Final 8 diese Woche:



18. November: Frankreich gegen Belgien



19. November: Italien gegen Österreich



20. November: Spanien gegen Tschechien / Argentinien gegen Deutschland



Halbfinale



21. November: Sieger von Italien/Österreich gegen Sieger von Frankreich/Belgien



22. November: Sieger von Spanien/Tschechien gegen Sieger von Argentinien/Deutschland



Finale



23. November



Wie man Davis-Cup-Finals anschaut

Interessiert am Davis Cup? Hier ist eine Liste der lokalen Rundfunkanstalten für den Wettbewerb:



Belgien: RTL, VRT



Frankreich: beIN Sports



Spanien: Movistar



Tschechien: Ceska Televize



Italien: SuperTennis



Österreich: ORF, Tennis Channel



Deutschland: Tennis Channel



Dänemark: DR



Finnland: YLE



Vereinigtes Königreich: BBC, Tennis Channel

