Carlos Alcaraz verschiebt die Entscheidung, im Davis Cup zu spielen, wegen einer möglichen Oberschenkelverletzung auf morgen

Carlos Alcaraz ist in Bologne, wo er voraussichtlich Teil des spanischen Teams wird, das am Davis Cup Final 8 teilnimmt, das morgen, am Dienstag, beginnt (Spanien wird erst Donnerstag, den 18. November gegen Tschechien debütieren). Wir sagen "wird erwartet", weil es vom Ergebnis der Magnetresonanztomographie (MRT) abhängen kann, die er morgen nach den Schmerzen im Oberschenkel, die er während des ATP-Finals gegen Jannik Sinner erlitten hat.

Alcaraz sagte in der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass der Schmerz keinen großen Einfluss auf sein Spiel hatte: Er wollte nicht zu viele Risiken eingehen, wenn sein Oberschenkel verbunden war, aber "die Niederlage ist, weil er es verdient hat".

Alcaraz hat seine längste Saison abgeschlossen, mit 80 ATP-Spielen, 71 Siegen – seinem persönlichen Rekord – sowie acht Titeln und elf Finals –. Er schien das Match gegen Sinner ohne allzu große Unannehmlichkeiten zu beenden und ist fest entschlossen, an einem Wettbewerb teilzunehmen, den er nie gewonnen hat (Spaniens letzter Titel kam 2019), aber alles wird von den morgigen MRT-Ergebnissen abhängen, sodass Spanien seine Pressekonferenz abgesagt und auf Dienstag verschoben hat.