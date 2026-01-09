Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner in Korea: Zeiten in Europa und wie man das Spiel am Samstag anschaut

HQ

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner werden ihre Rivalität 2026 fortsetzen, doch vor den Australian Open treffen die Weltranglisten-Nummer 1 und 2 erneut in einem freundschaftlichen Freundschaftsspiel in Incheon, Südkorea, aufeinander. Das Match, bekannt als das 'Hyundai Card Super Match', findet diesen Samstag statt, sehr zur Freude der zahlreichen koreanischen Fans.

Es heißt, dass jeder von ihnen 1,7 Millionen Pfund (2,3 Millionen US-Dollar) für das Spiel erhält, was fast so viel ist wie der Zweitplatzierte bei den Australian Open in diesem Jahr (2,15 Millionen US-Dollar). Spieler wie Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras oder Venus Williams haben zuvor an diesem Event teilgenommen.

Wer hat öfter gewonnen, Alcaraz oder Sinner?

2025 spielten der Spanier und der Italiener sechsmal gegeneinander, wobei Alcaraz viermal gewann, darunter das US Open- und Roland-Garros-Finale sowie die Masters-1000-Finals in Rom und Cincinnati. Sinner gewann das Wimbledon-Finale und das ATP-Finale sowie ein weiteres Ausstellungsspiel beim Six Kings Slam. Zählt man die offiziellen ATP-Spiele mit, führt Alcaraz die zweite Halbzeit mit 10:6.

Wie spät ist es und wo kann man das Alcaraz-Sinner-Spiel in Korea sehen?

Das Spiel findet am 10. Januar um 16:00 Uhr Ortszeit statt (8:00 Uhr MEZ in Europa, 7:00 Uhr GMT im Vereinigten Königreich).

Sie wird auf tvN und TVing in Südkorea ausgestrahlt, aber natürlich auch auf den üblichen Kanälen in Spanien und Italien: Movistar+ in Spanien sowie SuperTennis und Sky Sports in Italien. Im Vereinigten Königreich wird sie auf dem Tennis Channel ausgestrahlt.