Australian Open erhöht den Preispool um 16 %, die Gewinner erhalten 4,15 Millionen Dollar

Die Australian Open, der erste Grand Slam der Tennissaison 2026, findet zwischen dem 18. Januar und dem 1. Februar statt, wird den größten Preispool seiner Geschichte haben und steigt auf 111,5 Millionen US-Dollar an, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es wird größer sein als Wimbledon, das 2025 108 Millionen Dollar zahlte, aber immer noch hinter den US Open 2025, die 134 Millionen Dollar einbrachte.

Der Geschäftsführer von Tennis Australia, Craig Tiley, sagte: "Dieser Anstieg um 16 % zeigt unser Engagement, Tenniskarrieren auf allen Ebenen zu unterstützen. Von der Erhöhung der Qualifikationspreise um 55 % seit 2023 bis hin zur Verbesserung der Spielerleistungen sorgen wir dafür, dass Profitennis für alle Teilnehmer nachhaltig ist.Tennis Australia erzielte 2025 693 Millionen Dollar Einnahmen, 102 Millionen Dollar mehr als im Vorjahr.

Der Gewinner erhält 4,15 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 19 % gegenüber dem Vorjahr; Gleiche Mengen für Männer und Frauen. Der Zweitplatzierte erhält 2,15 Millionen US-Dollar, die Halbfinalisten 1,25 Millionen US-Dollar und die Viertelfinalisten 750.000 US-Dollar.

Eine Niederlage in der ersten Runde des Turniers bringt 150.000 US-Dollar, die Niederlage in der zweiten Runde 225.000 US-Dollar. Die kleinste Summe, die ein Spieler erhält, beträgt 40.500 US-Dollar für diejenigen, die in der früheren Runde (der ersten Runde der drei Qualifikationsrunden) aussteigen, eine Erhöhung von 16 %.

Im vergangenen Jahr verklagte die Professional Tennis Players Association ATP, WTA und alle Grand Slams, um ihre "monopolistische Kontrolle" und "wettbewerbswidrigen Praktiken" zu beenden, und forderte unter anderem größere Geldpreise. Die Australian Open haben vor einigen Tagen eine Einigung mit der Union erzielt, die Djokovic 2021 mitbegründet, aber diese Woche aufgegeben hat.