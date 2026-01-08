Carlos Alcaraz wird von Dutzenden Fans in Südkorea vor dem Spiel gegen Sinner begrüßt

HQ

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die beiden Spieler, von denen erwartet wird, dass sie die Tennissaison 2026 dominieren, werden das Jahr erneut in einem Freundschaftsspiel in Korea aufeinandertreffen. Bevor ihre Saison bei den Australian Open richtig beginnt, werden sie im 'Hyundai Card Super Match' in der Inspire Arena in Incheon antreten.

Das Spiel findet am Samstag, den 10. Januar, um 8 Uhr morgens in Spanien/Italien-Zeit statt, aber Carlos Alcaraz ist bereits eingetroffen, um vor dem Spiel zu trainieren. Videos, in denen der spanische Spieler in Korea Fans trifft, Plakate und Tennisbälle signiert und Fotos macht, erschienen am Donnerstagmorgen bereits am Abend in dem asiatischen Land in den sozialen Medien.

Anscheinend hat er auch einen Blumenstrauß bekommen, und obwohl er eine Mütze und eine Kapuze trägt, glauben einige Fans, er habe sich wieder den Kopf rasiert...

Wie spät ist es und wo kann man das Alcaraz-Sinner-Spiel in Korea sehen?

Das Spiel findet am 10. Januar um 16:00 Uhr Ortszeit statt (8:00 Uhr MEZ, 7:00 GMT). Sie wird auf tvN und TVing in Südkorea ausgestrahlt, aber natürlich auch auf den üblichen Kanälen in Spanien und Italien: Movistar+ in Spanien sowie SuperTennis und Sky Sports in Italien.