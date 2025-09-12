Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben "den Vorteil, dass sie in der Ziellinie markierte Zahlen haben", sagt Rafa Nadal

HQ

Für viele wird Carlos Alcaraz als Erbe von Rafael Nadal angesehen, einem spanischen Tennisspieler, der immer an der Spitze der Weltbestenliste steht und jedes Jahr Grand-Slam-Titel gewinnt, wie Nadal es zwei Jahrzehnte lang tat, bevor er im vergangenen Jahr in den Ruhestand ging. Nadal hat die Leute jedoch gebeten, damit aufzuhören, Alcaraz und seinen größten Rivalen Jannik Sinner mit seiner eigenen Rivalität mit Roger Federer und Novak Djokovic zu vergleichen.

"Sie sind Sinner und Carlos, und wir waren wir, und das war's. Am Ende muss jeder seine eigene Geschichte leben; Jede Geschichte ist anders, und es gibt keinen Grund, die Dinge den ganzen Tag über zu vergleichen... Lasst uns diese große Rivalität genießen und aufhören, uns zu vergleichen", sagte der ehemalige Tennisspieler bei einem Charity-Golfevent in Madrid (via EFE).

Nadal ist sich bewusst, dass die Ära der "Big Three" die Erwartungen der Fans an die Anzahl der Major-Titel, die Tennisspieler gewinnen können, verändert hat. So haben Carlos und Jannik "den Vorteil, dass sie markierte Zahlen haben, die als Ziellinie dienen".

Federer gewann 20 Grand Slams, Nadal 22 und Djokovic 24 und strebt immer noch einen Rekord von 25 Grand Slams an, der ihn vor Margaret Court bringen würde.

Mit sechs Grand-Slam-Titeln im Alter von 22 Jahren fragen sich einige, ob Alcaraz der größte in der Geschichte werden könnte. Nadal hält es für möglich, hofft aber, dass Verletzungen nicht dazwischenkommen und nie die Motivation verlieren. "Selbst wenn du der Beste der Welt bist, gibt es immer Raum für Verbesserungen, und das ist deine tägliche Motivation. Genießen Sie den Alltag, und dann werden wir sehen, wie sich alles entwickelt. Ziele sind sehr wichtig im Leben, und man muss sie kurz-, mittel- und langfristig haben."

Glaubst du, dass Carlos Alcaraz und Jannik Sinner das Tennis in den kommenden Jahren dominieren werden oder wird jemand anderes kommen?