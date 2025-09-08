Wie geht es nach den US Open für Carlos Alcaraz und Jannik Sinner weiter: Wann könnten sie wieder aufeinandertreffen?

HQ

Carlos Alcaraz hat gestern Abend im Finale der US Open gegen Jannik Sinner die Nummer 1 der Tenniswelt zurückerobert, in einer dominanten Vorstellung (die kurioserweise fast das Ergebnis von Nadals Sieg über Djokovic bei den US Open 2013 widerspiegelte).

Zusammen haben sie alle acht Grand Slams von 2024 und 2025 gewonnen (jeweils zwei pro Jahr). Die Saison ist aber noch nicht vorbei und es gibt noch viele Punkte zu holen... hauptsächlich von Sinner, um sich bei den Shanghai Masters (1.000) und ATP Finals (1.500) zu verteidigen.

Im September bestätigte Alcaraz seine Teilnahme am Laver Cup, dem Wochenende vom 19. bis 21. September, als Teil des Team Europe (mit Zverev, Rune, Ruud, Mensik und Cobolli) gegen Team World. Sinner bestätigte seine Teilnahme an diesem Turnier nicht, das von der ATP sanktioniert wird, aber nicht für das ATP-Ranking zählt.

Obwohl sie Veränderungen unterworfen sind, werden Sinner und Alcaraz voraussichtlich in den folgenden Ereignissen auftreten:



Japan Open (500er-Serie): 24.-30. September (nur Alcaraz, könnte 500 neue Punkte gewinnen)



China Open (ATP 500): 25. September bis 1. Oktober (nur Sinner, könnte die 500 Punkte gewinnen, die Alcaraz verlieren wird)



Shanghai Masters (Masters 1.000): 1.-12. Oktober (Sinner verteidigt 1000 Punkte, Alcaraz verteidigt 200 Punkte)



Paris Masters (Masters 1.000): 27. Oktober bis 2. November (Alcaraz verteidigt 100 Punkte, Sinner verteidigt keine Punkte)



ATP Finals (dotiert mit 1.500 ATP-Punkten): 9.-16. November (Sinner verteidigt 1500 Punkte, Alcaraz verteidigt 200 Punkte)



Davis-Cup-Finale: 18.-23. November (Italien qualifiziert, Spanien muss sich noch im September qualifizieren)



Natürlich kann sich ihre Teilnahme ändern, aber kurz gesagt, wir müssen etwa zwei Wochen warten, um sie wieder in einem Wettbewerb zu sehen, aber nicht in demselben (Alcaraz wird voraussichtlich in Japan teilnehmen, Sinner in China). Als die gesetzten Spieler Nr. 1 und 2 könnten sie beim Finale des Shanghai Masters am 12. Oktober aufeinandertreffen...