Carlos Alcaraz überrascht die Teilnehmer der US Open mit neuem Haarschnitt und Rory McIlroy-Eindruck

Carlos Alcaraz debütierte erfolgreich bei den US Open, als er Reilly Opelka in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5, 6:4 besiegte. Obwohl der Amerikaner einen der stärksten Aufschläge der Runde hatte, schaffte es Alcaraz, in jedem Satz mindestens einen Aufschlag zu breaken und sich den Sieg in etwas mehr als zwei Stunden zu sichern. "Du hast das Gefühl, dass nichts von dir abhängt, es hängt immer von ihm ab und von der Art und Weise, wie er aufschlägt, wie er von der Grundlinie spielt", sagte der Spanier.

Und Alcaraz begeisterte die Fans mit seinem neuen Haarschnitt und macht nun Druck auf Jannick Sinner, der heute Nachmittag gewinnen muss, um das Rennen um die Nummer 1 der Welt zu halten. Alcaras hatte sich den Kopf rasiert und fragte die Krähe, ob ihnen sein neues Aussehen gefalle. Anscheinend haben sie es genossen.

Alcaraz, der für seine Golfinteressen bekannt ist, zollte auch Rory McIlroy Tribut, dem nordirischen Golfer, der kürzlich das Masters-Turnier in Georgia gewann, sein fünftes Major nach elf Jahren. Zur Feier des Tages schwang er seinen Schläger wie einen Golfschläger, da McIlroy ihn am frühen Morgen beim Training besucht hatte.

"Es war das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe. Es war eine große Ehre", sagte Alcaraz. "Am letzten Tag des Masters hatte ich gerade Monte Carlo gewonnen und feuerte ihn am Telefon an. Es war eine unglaubliche Erfahrung, ihn zu treffen und die Chance zu haben, ein wenig mit ihm zu sprechen", via BBC.