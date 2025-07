Der Moment, als Carlos Alcaraz heute in Wimbledon auf Tom Holland traf: "Wir sollten spielen"... Golf?

HQ

Nicht selten findet man unter den wohlhabenden Zuschauern in Wimbledon Prominente. In den letzten Tagen haben wir Prominente wie David Beckham, Jessica Alba, Russell Crowe, Cate Blanchett, Andrew Garfield und Monica Barbaro, Glen Powell und Olivia Rodrigo im All England Club gesehen.

Ein weiterer Spider-Man wurde heute in Wimbledon gesehen, kein Geringerer als Tom Holland. Und der Schauspieler, der nächstes Jahr in Christopher Nolans "Die Odyssee" zu sehen sein wird, hatte eine kurze Begegnung mit einem der größten Tennisstars, Carlos Alcaraz.

In einem Video, das heute stolz vom offiziellen Wimbledon-Account geteilt wurde und ebenfalls von ATP geteilt wurde, können wir sehen, wie Carlitos sich Tom nähert. "Ich habe dich auch Golf spielen sehen, guter Schwung", sagt der 22-jährige Spanier. "Wir sollten spielen", antwortet Holland. "Auf jeden Fall", sagt Carlos und deutet an, dass sie später reden sollen, während er damit beschäftigt ist, sein Match gegen Cameron Norrie am Nachmittag vorzubereiten.

Viele Reaktionen im Internet scheinen das Wiedersehen zweier "junger GOATS" zu lieben, aber es gibt einige, die überrascht sind, dass sie über Golf statt über Tennis gesprochen haben, während andere sich darüber beschweren, dass Prominente in Wimbledon und anderen Tennisveranstaltungen zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Sind Sie ein Fan von Carlos Alcaraz und Tom Holland?