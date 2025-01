Carlos Alcaraz gibt in Australien den ersten Satz ab, erreicht aber das Achtelfinale

HQ

Carlos Alcaraz klettert in Melbourne, bei den Australian Open, weiter und hat nun bei seinem Debüt in der prestigeträchtigen Rod Laver Arena, wo die meisten Zuschauer wieder vereint sind, das Achtelfinale erreicht. "Ich bin einfach nur glücklich, dass hier ein volles Publikum meine Spiele verfolgt. Es ist einfach ein Privileg, diese Liebe hier in Australien, im anderen Teil der Welt, zu spüren", sagte er.

Vor einem Jahr verlor er in der Rod Laver Arena im Viertelfinale 2024 gegen Zverev. Am Freitag besiegte er Nuno Borges (Nr. 33 der Weltrangliste) in vier Sätzen: 6:2, 6:4, 6:7(3), 6:2. Alcaraz hat seinen ersten Satz des Wettbewerbs abgegeben, wie es Jannik Sinner gestern gegen Schoolkate in der zweiten Runde getan hatte, reagierte aber schnell und gab im vierten und letzten Satz nur einen Punkt beim Aufschlag ab.

"Ich versuche, ein anderes Tennis zu spielen, einige andere Arten von Schlägen. Das ist es, was mir Spaß am Tennisspielen macht, was mich auf dem Platz zum Lächeln bringt und mir hilft, wirklich gutes Tennis zu zeigen – und zu versuchen, die Leute auch zu unterhalten und glücklich zu machen."

Als nächstes wird Alcaraz am Sonntag, den 19. Januar, entweder gegen Draper oder Vukic spielen. Ein Viertelfinale gegen Djokovic ist möglich. Novak, heute 37 Jahre alt, war 2008 mit 20 Jahren der jüngste Australian-Open-Sieger aller Zeiten. Wenn Alcaraz heute gewinnt, wäre er der zweite Jüngere (21).