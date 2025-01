Dank seiner Seniorität holt Novak Djokovic neuen Rekord von Roger Federer

HQ

Novak Djokovic hat es schwer, sich zu seinen elften Australian Open und seinem 25. Grand Slam hochzuarbeiten. Am Montag musste er sich dem auf Platz 107 platzierten Basavareddy geschlagen geben und verlor seine ersten Sätze. Am Mittwoch, Runde 2, gewann er das Spiel ebenfalls nach vier Sätzen, gegen Jaime Faria mit 6:1 6:7 (4:7) 6:3 6:2.

Faria, erst 21 Jahre alt, steht auf Platz 125 der ATP-Weltrangliste, zwang Djokovic aber im zweiten Satz in den Tiebreak. Djokovics Sieg sichert ihm mit seinem Sieg aber nicht nur den Einzug in die nächste Runde, sondern markiert auch einen wichtigen Meilenstein: Er hat Roger Federer als Spieler mit den meisten gespielten Major-Einzelspielen bei den Männern und Frauen überholt: 430 Spiele.

"Ich liebe diesen Sport. Ich liebe den Wettbewerb. Ich versuche, jedes Mal mein Bestes zu geben. Es ist über 20 Jahre her, dass ich an Grand Slams auf höchstem Niveau teilnehme. Ob ich gewinne oder verliere, eines ist sicher: Ich werde immer mein Herz auf dem Platz geben", sagte der Serbe.

Sollte Djokovic in Australien gewinnen, wäre er nicht nur der Spieler mit den meisten Grand-Slam-Siegen (25, einer mehr als Maraget Court), sondern auch der älteste Spieler in der Open Era, der einen Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Der Rekord gehört derzeit Ken Rosewall, der 1972 die Australian Open im Alter von 37 Jahren und 62 Tagen gewann (Djokovic wird am 26. Januar, dem Tag des Finales, 37 Jahre und 249 Tage alt).