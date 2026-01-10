Carlos Alcaraz gewinnt sein erstes Duell gegen Jannik Sinner des Jahres in Südkorea

HQ

Carlos Alcaraz hat das erste Duell mit Sinner 2026 beim Hyundai Card Super Match, einem Ausstellungsmatch in Incheon, Südkorea, gewonnen. 7-5, 7-6 (6) in 1 Stunde 48 Minuten. Die Fans genossen ein spannendes Tennismatch mit tollen Punkten, auch wenn nichts auf dem Spiel stand und beide Spieler denselben Geldbetrag erhielten, etwa zwei Millionen Euro.

Alcaraz fügt ihrem "inoffiziellen" Kopf-an-Kopf-Sieg einen weiteren Sieg hinzu. Im Jahr 2025 bestritten der Spanier und der Italiener sechs offizielle ATP-Matches, wobei Alcaraz viermal gewann, darunter die US Open und die Roland Garros Finals sowie die Masters 1000 Finals in Rom und Cincinnati. Sinner gewann das Wimbledon-Finale und das ATP-Finale sowie ein weiteres Ausstellungsspiel beim Six Kings Slam.

Zählt man nur die offiziellen ATP-Spiele mit, führt Alcaraz mit 10:6; dieser Sieg ändert nichts daran, aber es ist ein gutes Zeichen, dass Alcaraz nach der Trennung von seinem Trainer Juan Carlos Ferrero im letzten Monat weiterhin fokussiert und wettbewerbsfähig bleibt.

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner werden voraussichtlich erst bei den Australian Open, die am 18. Januar beginnen und am 1. Februar enden, an einem offiziellen Turnier teilnehmen. Sie sind bereits nach Melbourne gereist, wo sie am Sonntag mit dem Training beginnen werden. Da sie die beiden Topgesetzten sein werden, würden Alcaraz und Sinner erst in einem möglichen Finale wieder aufeinandertreffen.