Carlos Alcaraz und Jannik Sinner würden gerne mindestens einmal als Doppelpaar spielen: "Vielleicht wird es dieses Jahr eine Überraschung"

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner sprachen vor dem Freundschaftsspiel in Incheon, Südkorea, mit der Presse, das ihr erstes Match der Tennissaison 2026 sein wird, aber wahrscheinlich nicht das einzige. Trotz der Rivalität, da sie ihre größten Gegner im Tennis sind, haben sie ein freundschaftliches Verhältnis und erwägen sogar, einmal Doppel zu spielen.

Auf die Frage, ob sie jemals als Doppelpaar spielen würden, sagte Alcaraz: "Mindestens einmal wäre Spaß, aber ich glaube, ich spiele Vorhand und er spielt Rückhand, wenn mein Partner zustimmt."

Sinner stimmte zu: "Mein Rückhandschlag, du Vorhand. Wir haben nie darüber gesprochen, aber ich denke, es wäre lustig, das Spielfeld auf unterschiedliche Weise zu teilen. Natürlich ist es wegen des Spielplans und der Fokussierung auf Einzel sehr schwierig, man kommt tief im Einzel, und wenn man im Doppel spielt, hat man nicht die gleiche Erholung, aber wir werden darüber sprechen, vielleicht dieses Jahr, zu einer bestimmten Zeit oder nächstes Jahr, warum nicht, es wird eine Überraschung sein."

Glaubst du, Alcaraz und Sinner werden dieses Jahr am Ende Doppel spielen? Davor werden sie noch viele weitere Einzelkämpfe gegeneinander spielen, beginnend am Samstag um 20:00 Uhr MET...