Carlos Alcaraz verstaucht sich den Knöchel im Erstrundenspiel der Tokyo Open

Carlos Alcaraz fiel während des Spiels gegen Sebastián Báez in der ersten Runde der Tokyo Open zu Boden. Die Nummer 1 der Welt hatte gerade Báez' Aufschlag gebrochen und gleich darauf seinen eigenen verloren. 2:2 im ersten Satz, und plötzlich fiel Alcaraz vor Schmerzen zu Boden. Bilder zeigen, dass er sich anscheinend leicht den Knöchel verdreht hatte.

Nach einer medizinischen Auszeit, bei der er Verbände um den Knöchel erhielt, kehrte er ins Spiel zurück. Wir werden hier über den weiteren Verlauf des Spiels berichten.