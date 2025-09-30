Carlos Alcaraz bricht persönlichen Rekord bei den Japan Open

HQ

Carlos Alcaraz wird seine Position als Nummer 1 der Herren-Weltrangliste im Tennis zweifellos verteidigen, wenn er sich zu einem weiteren Sieg durchkämpft, diesmal bei den Japan Open.

Gegen Casper Ruud gab er zwar den ersten Satz ab, schaffte aber ein Comeback, und schließlich wurde das Spiel mit einem 3:6, 6:3, 6:4-Sieg entschieden - im Finale spielt er derzeit gegen Taylor Fritz.

Aber der Sieg markiert einen neuen Rekord von Alcaraz, unabhängig davon, ob er tatsächlich die Japan Open gewinnt. Wie CNN berichtet, ist der Sieg gegen Ruud Alcaraz' 66. Sieg bei dieser Tour, was einen neuen Weltrekord für die meisten Siege in einer einzigen Saison darstellt.

Lustigerweise war der bisherige Rekordhalter Alcaraz selbst mit 65 Siegen in einer einzigen Saison, den er 2023 aufstellte.

"Es geht nur um Details, also habe ich einfach versucht, positiver zu sein als im ersten Satz", sagte Alcaraz nach dem Sieg gegenüber ATP.