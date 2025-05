Carlo Ancelotti bricht in Pressekonferenz das Schweigen über seinen Abschied von Real Madrid und sagt, er sei "sehr glücklich"

HQ

Carlo Ancelotti hat sich zum ersten Mal öffentlich geäußert, nachdem bestätigt wurde, dass er im nächsten Monat Brasiliens Nationaltrainer werden wird, noch bevor Real Madrid seinen Abschied offen bestätigte, was vor dem letzten Spiel der LaLiga am 25. Mai geschehen sollte. Da es keine formelle Erklärung des Vereins gibt, sind Ancelottis Worte die ersten offiziellen Worte aus dem Verein über seinen Ausstieg, ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags, der im nächsten Jahr auslaufen sollte.

Auch wenn alle Hoffnungen auf den Gewinn der LaLiga nach der Niederlage gegen Barcelona am vergangenen Sonntag verschwunden sind, hat Ancelotti noch drei Spiele für Real Madrid vor sich. Und obwohl sich viele Fragen auf seinen Auftritt in Brasilien bezogen, der gestern vom brasilianischen Fußballverband (CBF) angekündigt wurde, sagte Ancelotti, er wünschte, er müsste all diese Dinge nicht erklären, denn "ich trage das Trikot von Real Madrid bis zum 25. Mai. Ich möchte nicht, dass jemand nach anderen Dingen fragt, denn ich respektiere dieses Trikot sehr."

"Im Fußball, wie im Leben, ist es ein Abenteuer, das beginnt und endet. Ich wusste immer, dass es eines Tages enden würde, und das wird am 25. Mai sein. Eine sehr schöne Zeit neigt sich dem Ende zu. Wir hatten alle eine tolle Zeit, aber wie alles im Leben endet es."

Er bestritt, irgendwelche Probleme mit dem Verein gehabt zu haben, da er wusste, dass "er nicht ewig Trainer von Real Madrid sein konnte" und ein fantastisches Gedächtnis hatte. Er sagte mehrmals, er sei "sehr glücklich, nicht traurig", trotz seines üblichen ernsten Blicks.

Ancelotti sagte, er sei im Moment "sehr glücklich" und obwohl die vergangene Saison schlecht war, "wenn mir jemand am Tag meiner Ankunft gesagt hätte, dass ich in vier Jahren elf Titel gewinnen würde, hätte ich das mit Blut unterschrieben. Diese Saison ist aus vielen Gründen nicht gut gelaufen. Aber es war eine unvergessliche Zeit."