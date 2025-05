Barcelona sichert sich mit einem epischen 4:3-Sieg gegen Real Madrid den LaLiga-Titel: Vier von vier Clásicos

HQ

Vier von vier Clásicos in dieser Saison. Der FC Barcelona hat Real Madrid in diesem Jahr viermal geschlagen, und am vergangenen Sonntag hatte Barcelona den Titel in der LaLiga fast unter Dach und Fach. Mit einem Sieg am kommenden Donnerstag oder wenn Real Madrid am Mittwoch nicht gewinnt, könnten sie zwei Spieltage vor Schluss rechnerisch Meister werden.

Barcelona gewann trotz eines Zwei-Tore-Rückstands gegen Real Madrid zum ersten Mal in der Geschichte. Eric García, Lamine Yamal und Raphinha erzielten vier Tore in 25 Minuten, ein episches Comeback, das die erste Saison von Hansi Flick zusammenfasst: Die Mannschaft spielt besser, wenn sie unter Druck steht. Nach zwei frühen Toren von Kylian Mbappé erhöhte Barça den Druck und Madrid verlor in der ersten Halbzeit völlig den Ball und die Kontrolle.

In der zweiten Halbzeit steigerte sich Madrid und kam durch einen Schuss des eingewechselten Víctor Muñoz dem Unentschieden nahe. Mbappé vollendete einen Hattrick, der sich als nutzlos erwies, und die weiße Mannschaft wurde durch mangelnde Kontrolle, Ordnung und Konzentration hart bestraft, was zum bitteren Ende von Carlo Ancelotti beigetragen hat, der voraussichtlich nach Saisonende gehen wird.