Capcom bestätigt den Auftritt auf der Gamescom 2026, Onimusha und Mega Man wird anwesend sein

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Nach der Auflösung der E3 ist Gamescom praktisch zum König der Videospiel-Conventions geworden, wobei die jährliche Reise nach Köln, Deutschland, der Ort ist, an dem viele der größten Namen zusammenkommen, um alles in dieser Branche zu feiern.

Zu diesem Zweck hat Capcom, nachdem sowohl Nintendo als auch Ubisoft bestätigt hatten, dass sie auf der Gamescom 2026 präsent sein würden, diesem Beispiel gefolgt und bekannt gegeben, dass es in Halle 9 der Kölnmesse vertreten sein wird.

Was Capcom einbringen wird, so wird der Publisher Onimusha: Way of the Sword, Mega Man: Dual Override, Street Fighter 6 und Dragon's Dogma 2 anbieten. Es ist wahrscheinlich, dass sich die beiden letztgenannten besonders auf neue Jäger (vielleicht Tifa?) sowie die Switch-2-Edition des Spiels bzw. die neue Erweiterung konzentrieren werden.

Wirst du im August auf der Gamescom sein?