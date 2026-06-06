Offiziell: Final Fantasys Tifa stößt zum Jahr 4 von Street Fighter 6

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Tifa Lockhart aus dem Final Fantasy-Universum wird zu Beginn des neuen Jahres zum Street Fighter 6 -Kader stoßen. Das überraschende Crossover war halb ruiniert, da es vor zwei Monaten geleakt wurde, aber jetzt ist es offiziell.

Takayuki Nakayama und Naoki Hamaguchi, die Capcom bzw. Square Enix vertreten, betraten die Bühne von Summer Game Fest Live, um die Zusammenarbeit anzukündigen und zu bestätigen, dass sie Anfang 2027 Teil des Year 4 Character Pass sein wird, zu dem auch Yasmine (Sommer 2026 – 3. August), Arjun (Herbst 2026) und Bosch (Frühjahr 2027) gehören.

Interessanterweise wird Tifa nicht nur ein neues Gesicht sein, denn das Team hat daran gearbeitet, sie auf eine andere, besondere Weise spielen zu lassen. "Alles, von ihrem Design bis zur Bewegung, wurde als Tifa the Street Fighter neu aufgebaut. Materia wurde außerdem als Spielsystem neu interpretiert. Wir können es heute nicht zeigen, aber wir haben ein ikonisches Final Fantasy-Element für das Kampferlebnis adaptiert", erklärte und neckte die Produzenten.

Aber Hamaguchi-san verließ die Bühne nur für ein paar Momente, da er für eine weitere, größere "Offenbarung" da war...

Wie soll Tifa in Street Fighter 6 kontrollieren?