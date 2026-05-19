Nintendo bestätigt Präsenz auf der Gamescom 2026

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Gamescom ist noch ein paar Monate entfernt, aber diese Zeit wird sicher vergehen, und bald kehren wir wieder zur größten Spielemesse der Welt zurück. Wie schon im letzten Jahr erwartet Nintendo, wieder ein großer Teil dieser Show zu sein, wie das Unternehmen in den sozialen Medien bestätigt hat.

Nintendo war letztes Jahr auf der Gamescom präsent und präsentierte Pokémon Legends: Z-A, Metroid Prime 4, und wer könnte Hollow Knight: Silksong vergessen, das Spiel, das auf der Gamescom 2025 die meisten Warteschlangen hatte. In diesem Jahr ist Nintendos Line-up eher unklar, da wir auf den Sommer zugingen, da viele große Nintendo-Veröffentlichungen dieses Jahres bereits erschienen sind oder Veröffentlichungstermine haben, die bedeuten, dass sie vor August erscheinen. Fire Emblem: Fortune's Weave könnte ein Headliner sein, aber wir erwarten noch etwas mehr, um den Gamescom-Auftritt lohnenswert zu machen.

Es könnte sein, dass Nintendo Elden Ring: Tarnished Edition erneut auf der Switch 2 präsentiert. Oder, apropos FromSoftware: Vielleicht haben wir auf der Gamescom eine auf Duskbloods fokussierte Nintendo-Präsenz. Unter den Fans gibt es Hoffnung auf ein großes Nintendo Direct im Juni, damit wir im August ein paar weitere Headliner in der Hinterhand haben, wenn wir zur Gamescom gehen.