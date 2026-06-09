Dragon's Dogma 2 kommt zu Switch 2 in der erweiterten Dark Arisen-Ausgabe

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Während des laufenden Nintendo Direct wurde gerade enthüllt, dass Capcom Dragon's Dogma 2 endlich auf ein Nintendo-Gerät bringt, speziell auf die Switch 2. Dies geschieht im Rahmen einer erweiterten Ausgabe des Rollenspiels, die neue Inhalte enthält, ein komplettes Bundle namens Dragon's Dogma 2: Dark Arisen.

Der Veröffentlichungstermin ist auf den 9. Oktober angesetzt, offenbar wenn die Dark Arisen-spezifischen Inhalte auch für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen werden.

Was diese neue Menge an Inhalten hinzufügt, wird uns gesagt, dass sie das Abenteuer ins Land Norgan führt, ein verschneites und gefährliches Reich, das von neuen Feinden und Herausforderungen bevölkert ist. Uns wird auch berichtet, dass Norgan eine Bewertungsmechanik einführt, bei der Spieler Gegenstände finden, bewerten lassen und schließlich neue Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten und mehr entdecken können.

Vor diesem Hintergrund: Wirst du später dieses Jahr zu Dragon's Dogma 2 zurückkehren, vielleicht sogar auf der Nintendo Switch 2?